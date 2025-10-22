Ayala destaca que el cierre del Bulevar del Ferrocarril en Burgos "es una realidad" tras una inversión de 3,5 millones

BURGOS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha destacado este miércoles el avance de las obras del tramo 4 del Bulevar del Ferrocarril, una actuación con una inversión de 3,5 millones de euros que permitirá cerrar el anillo interior oeste de la ciudad y estará finalizada a mediados de diciembre.

Durante su visita a la obra, Ayala ha recordado que se trata de una de las primeras actuaciones que anunciaron en precampaña, la ampliación del Bulevar hasta el cruce con la N-120 para sustituir el tráfico de la calle Arlés, que estaba "realmente muy llena de coches y se había convertido en una circunvalación dentro de la ciudad". "Hoy, dos años después, es una realidad", ha afirmado.

El proyecto, con un plazo de ejecución de ocho meses y una intervención en 33.335 metros cuadrados, comprende dos tramos: el primero, entre la Glorieta de la Universidad, junto al Rectorado de la UBU, y el final del Bulevar existente; y el segundo, hasta el final de la calle Villadiego. "Esto lo que hace es completar el anillo interior oeste del Bulevar del Ferrocarril", ha afirmado.

Asimismo, la actuación incluye un nuevo vial de 830 metros, la adecuación de otros 500 metros ya existentes, la construcción de dos glorietas, un carril bici segregado y la plantación de 500 nuevos árboles, además de la mejora integral de aceras, iluminación y seguridad vial.

En este marco, Ayala ha resaltado la colaboración institucional con la Junta de Castilla y León, que ha aportado 628.000 euros al proyecto. "Se nota cuando dos administraciones trabajan conjuntamente para beneficiar a los ciudadanos. El presidente Alfonso Fernández Mañueco cumple lo que promete y colabora permanentemente con el Ayuntamiento de Burgos", ha señalado.

La regidora ha destacado además que esta obra fomenta la movilidad sostenible y refuerza el eje verde del Bulevar. "Queremos promover una movilidad sostenible haciendo cosas, no prohibiendo", ha aseverado".

Por último, la alcaldesa ha incidido en la gestión de su equipo. "En esto está el Gobierno municipal: en inaugurar obras y transformar la ciudad. Ahora mismo tenemos más de 45 millones de euros en ejecución, y a eso es a lo que dedicamos nuestro tiempo, no a perderlo", ha concluido.