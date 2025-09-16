Ayala expresa su intención de acometer la reforma del edificio del antiguo Ayuntamiento de Gamonal en Burgos

La alcaldesa, Cristina Ayala, se dirige a los vecinos con parte de su equipo a su espalda - EUROPA PRESS

BURGOS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado ante un centenar de vecinos de Gamonal que la intención del equipo de Gobierno es llevar a cabo una reforma en el antiguo edificio del Ayuntamiento del barrio, una actuación que podría estar terminada antes del fin del mandato, en mayo de 2027.

Para ello debería de entrar ya partida presupuestaria en 2026, ha explicado la regidora, al tiempo que ha señalado que esta reforma es uno de los proyectos a medio plazo que se plantea para los dos próximos años.

En un mandato posterior se acometería la reforma de la Casa de Cultura de Gamonal, un edificio de más de 40 años en el que ha habido escasa inversión y que se encuentra en un estado deficiente.

La alcaldesa también ha indicado que Gamonal necesita una Casa de Cultura "moderna, que a día de hoy no tiene" y ha detallado que mientras se llevasen a cabo las obras de este inmueble, parte de las actividades pasarían a desarrollarse en el edificio del antiguo ayuntamiento, que para entonces debería de estar ya reformado.

Precisamente, Ayala ha reunido a su equipo de Gobierno en el parque Félix Rodríguez de la Fuente, en el corazón del barrio de Gamonal, en una primera experiencia con vecinos para transmitirles las actuaciones que se han llevado a cabo en estos primeros años y los proyectos que tiene el Consistorio para los siguiente.

Posteriormente, en los meses venideros, van a seguir otros barrios en los que se darán a conocer las acciones que se han llevado a cabo. En el barrio, el proyecto actual de más envergadura "es el del pueblo viejo de Gamonal", mediante una gestión que "ha logrado desatascar" la solución, después de 70 años y el Ayuntamiento ha dado una cerrado una acción definitiva.

"La idea es comprar solares que permitan hacer vivienda pública para jóvenes en este espacio. Es más, existe la posibilidad de que sean financiados a través de fondos europeos", ha precisado.

La primera edil ha indicado en la reunión pública con vecinos que el Consistorio realiza el grueso de las inversiones en los barrios de la ciudad, en Gamonal y Capiscol, un punto en el que ha recordado las realizadas en Francisco Grandmontagne o en el parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Por último, ha avanzado que otras como el parking disuasorio de Manuel Altolaguirre y el del Silo; además de la avenida de la Constitución y su carril bici, que están en ejecución". En la actualidad hay 42 millones en ejecución y otros 7 millones están en licitación pendientes de adjudicación, mientras que otros 18 millones, quedan pendientes de licitar.