Ayala no acude a declarar en la comisión de las 'gastronetas' al considerar que es "una pantomima"

BURGOS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha rechazado acudir al interrogatorio de la comisión de investigación sobre las denominadas 'gastronetas' del Ayuntamiento de Burgos, al considerar que este órgano "se ha convertido en una pantomima" promovida por los grupos de la oposición.

Ayala ha recordado que "el Pleno es el verdadero órgano de control del equipo de Gobierno" y ha destacado que, desde el inicio del mandato, la oposición ha podido formular "más de un centenar de preguntas" sobre la gestión del Partido Popular al frente del Consistorio.

La regidora ha lamentado que "PSOE y Vox se hayan aliado en torno a una comisión que pretende analizar cuestiones que no existen", en referencia a las supuestas 'food trucks' del espacio cultural Andén 56.

En este sentido, Ayala ha señalado que "nunca hubo ninguna food truck en ese emplazamiento, algo que se comprobó hace dos semanas", y ha acusado a los grupos de la oposición de querer "enfangar y enmarañar la buena gestión del equipo de Gobierno".

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento ha entregado "toda la documentación solicitada" a los grupos municipales, lo que, según sus palabras, "ha permitido comprobar que no se ha producido ninguna irregularidad". "Las sesiones celebradas hasta ahora han dejado claro que la oposición está más centrada en la acusación y el circo que en el avance por la ciudad", ha afirmado.

Por último, la comisión de investigación se ha celebrado igualmente con la presencia de Vox y PSOE. En esta sesión los ediles de estas dos formaciones han formulado las preguntas que les iban a realizar a los tres miembros del Partido Popular, --que estaban llamados-- la alcaldesa, Cristina Ayala, y los ediles Carlos Niño, de Turismo y Carolina Álvarez, de Festejos.