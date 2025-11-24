Ayala subraya la "relevancia" de celebrar en Burgos el encuentro de ciudades creativas de gastronomía

BURGOS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado la "relevancia" de que la ciudad acoja el décimo aniversario de su proclamación de como Capital de la Gastronomía de la Unesco.

Un encuentro en el que participan 21 ciudades europeas del arco mediterráneo, España, Italia, Portugal y Francia, en el marco de esta efeméride. Ayala ha destacado la importancia de esta conmemoración y la relevancia de celebrar "un primer encuentro" de estas ciudades".

La regidora ha recordado que este camino tiene "dos momentos relevantes". "Por un lado, 2013 cuando la ciudad fue Capital Española de la Gastronomía" y por otro 2015, cuando Burgos fue designada Capital de la Unesco de la Gastronomía", una distinción que ahora cumple diez años y que se conmemora con este nuevo encuentro internacional", ha añadido para recordar que, a través de esta promoción, Burgos cuenta con "dos estrellas Michelin" en la ciudad y "cuatro" en el conjunto de la provincia.

Este acto se enmarca en la estrategia Burgos 2031, vinculada a su candidatura como Ciudad Europea de la Cultura. La organización corre a cargo de la Sociedad de Promoción ProBurgos, que "refuerza su línea de trabajo" en cooperación y proyección continental". "La cita busca consolidar una "red estable de colaboración entre territorios", como ha precisado Ayala.

La idea es "avanzar en innovación gastronómica y reforzar la cooperación entre ciudades", ha añadido para reflejar que el evento servirá además para presentar el "club de producto de Burgos, Ciudad Creativa de la Gastronomía". Este espacio pretende identificar los productos "más relevantes de la gastronomía local y compartir experiencias con el resto de participantes".

Según ha detallado la alcaldesa, este club gastronómico busca "ensalzar los productos gastronómicos más relevantes y establecer dinámicas de cooperación con otras ciudades". La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos.

Por su parte, la representante de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco, Isabel Ortega, ha agradecido la invitación y ha explicado que la programación incluye presentaciones de las ciudades participantes, entre ellas las doce españolas, tras la incorporación de Zaragoza.

También habrá encuentros con actores locales de distintas industrias creativas, así como visitas culturales para explorar sinergias con otras redes de la organización, como patrimonio mundial o patrimonio cultural inmaterial. Ortega ha valorado que Burgos haya abierto este tradicional encuentro nacional a otros países europeos y considera "fundamental" fomentar el trabajo en red "más allá del marco estatal".