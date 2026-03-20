Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte de que 5.400 millones de personas, 413 cristianos, están amenazados por su fe

A La Dcha, El Director De Ayuda A La Iglesia Necesitada, José Gallardo, Junto Al Obispo Vidal Y El Padre Naim, Con El Periodista Local Manuel Pacheco, Durante La Presentación Del Informe Sobre Libertad Religiosa. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha advertido de que 5.400 millones de personas, entre ellos 413 millones de cristianos, están amenazados o son perseguidos por manifestar su creencia, según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025, poresentado en el Palacio Episcopal de Segovia.

El acto ha reunido al obispo de Segovia, Jesús Vidal; al director de ACN España, José María Gallardo, y al padre Naim Shoshandy, sacerdote iraquí originario de Qaraqosh que fue expulsado de su ciudad por el Estado Islámico en el verano de 2014. El informe, que este año cumple su vigésimo quinta edición, concluye que la libertad religiosa se encuentra en "serio peligro de desaparecer" en varias regiones del mundo, según ha asegurado Gallardo.

Los datos que recoge el informe refleja que más de 5.400 millones de personas en todo el mundo viven en países con graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone casi dos tercios de la población mundial.

De los 196 países analizados entre enero de 2023 y diciembre de 2024, en 62 países la libertad religiosa sufre graves vulneraciones. En 24 de ellos existe persecución con violaciones graves y sistemáticas que afectan en total a 4.100 millones de personas de países como China, India, Nigeria y Corea del Norte.

En los otros 38 países, la población está expuesta a discriminación por motivos religiosos, lo que podría afectar a más de 1.300 millones de personas.

El informe es elaborado por 30 autores, expertos independientes y equipos de investigación de universidades y centros de estudios de distintos países, que analizan durante dos años cada país del mundo siguiendo parámetros objetivos y una metodología precisa.

Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó recientemente el informe al papa León XIV, quien ha agradecido el trabajo de ACN con una frase que ha servido de lema de esta edición: "El derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial".

AMENAZAS

Gallardo ha identificado tres grandes focos de amenaza a nivel global. El primero es el nacionalismo étnico-religioso, con la India como ejemplo más claro, donde doce estados cuentan con leyes que prohíben la conversión religiosa.

El segundo es el extremismo islámico, que en países como Nigeria, Burkina Faso o Pakistán está provocando desplazamientos masivos de comunidades cristianas. El tercero son los autoritarismos, desde Nicaragua, donde las procesiones de Semana Santa están prohibidas y varias organizaciones católicas han sido expulsadas, hasta China, donde la inteligencia artificial se emplea para identificar a quienes acuden a los templos.

El crimen organizado actúa también como agente de persecución en zonas donde el Estado ha perdido el control, como México, que entra por primera vez en la lista de países con discriminación por motivos religiosos.

El director de ACN ha advertido, además, de que España no es ajena a esta tendencia. El caso español aparece en el informe como ejemplo de país donde aumentan las agresiones y actos vandálicos contra templos, imágenes o símbolos cristianos, en paralelo al discurso ideológico que relega la fe al ámbito privado.

Gallardo ha denominado esta situación "persecución educada" y la ha definido como "una presión cultural y legislativa que, aunque no alcanza la violencia de otros contextos, sí erosiona progresivamente el espacio público de las comunidades religiosas".

En la presentación ha ofrecido su testimonio el padre Naim Shoshandy, sacerdote caldeocatólico de Qaraqosh, localidad iraquí situada a 33 kilómetros de Mosul, en la llanura de Nínive. El 6 de agosto de 2014, el Estado Islámico tomó la ciudad y dio a sus habitantes las opciones de convertirse al Islam, pagar un impuesto islámico o abandonar sus hogares de inmediato bajo amenaza de muerte.

Miles de familias cristianas huyeron en pocas horas, entre ellas la de Naim, quien realiza actualmente su doctorado en España y ha relatado también el asesinato de su hermano "por ser cristiano" y la muerte de su padre a causa de una enfermedad. "Con fe, perdón y rezar", ha resumido ante el público segoviano la experiencia que le ha mantenido en pie.

En el acto se han exhibido cruces y objetos litúrgicos procedentes de la aldea de Nibiru, profanados por el Daesh durante su ocupación, al ser usados como blancos de tiro.

El obispo Vidal ha subrayado que la libertad religiosa no es un privilegio sino un bien intrínseco a la dignidad humana, y ha reconocido que, aunque en España no existen "barreras visibles" para el ejercicio de la fe, sí existen "barreras invisibles" que condicionan la presencia pública de los creyentes.

Consciente de que la situación no mejora, ACN ha lanzado una campaña de recogida de firmas a nivel internacional. El manifiesto solicita a los gobiernos democráticos que condenen y sancionen los ataques a este derecho fundamental, que la libertad religiosa sea una prioridad en la política exterior y que se proteja a las comunidades religiosas en situación de riesgo ofreciéndoles asistencia de emergencia y jurídica. Revista Ecclesia El texto será presentado ante organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea.