Ayudas por 75.000 euros para familias desalojadas durante los incendios y para reponer contenedores destruidos

Archivo - Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta, en su reunión de este jueves, ha aprobado un conjunto de ayudas que suman un total de 75.000 euros en subvenciones directas a familias empadronadas en las localidades afectadas este verano por los incendios y para reponer los contenedores destruidos por los fuegos.

Así, la partida más voluminosa, por la cuantía de la misma, un total de 51.000 euros--de 500 euros cada una--se dirigen a 102 beneficiarios en el conjunto de Castilla y León. Se enmarcan en el Acuerdo 135/2026, de 30 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas, donde se recogía un paquete de medidas.

Además, se ha aprobado otra partida por un montante de 12.731 euros dirigidas a Lanzahíta y Cebreros, en la provincia de Ávila, para compensar los gastos derivados de la acogida temporal de las personas desalojadas por esos incendios. Tienen como objeto la financiación de los gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y cualquier otro gasto directamente vinculado con la atención temporal de las necesidades básicas de personas desalojadas.

El Ayuntamiento de Lanzahíta es el que mayor cuantía recibe, con 11.165 euros, mientras que en el caso del Consistorio de Cebreros, la ayuda asciende a 1.566 euros.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha acordado la concesión directa de una subvención de 12.066 euros al Consorcio de entes locales Valle del Tiétar para la reposición de contenedores de recogida de residuos domésticos que resultaron dañados por los incendios en los municipios abulenses de Casavieja, Gavilanes y Mijares. Esta actuación se enmarca en el Acuerdo 135/2026, de 30 de julio, de la Junta de Castilla y León, que establece diferentes medidas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales.

Entre ellas se contempla la reposición de contenedores y otras infraestructuras necesarias para la gestión de los residuos domésticos que hayan resultado dañadas por el fuego, mediante la colaboración con consorcios provinciales, diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos.

Hasta el momento, la Junta ha adquirido 124 contenedores, con una inversión aproximada de 25.000 euros, que han permitido atender las necesidades de siete municipios de la provincia de Ávila: Navaluenga, El Tiemblo, Casillas, Piedralaves, La Adrada, Sotillo de la Adrada y El Barraco.