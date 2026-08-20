Ayudas individuales de 500 euros a diez familias de localidades desalojadas por los incendios en 2025

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión directa de una decena de subvenciones, dotadas con un importe de 500 euros en cada caso, para dar respuesta a la situación extraordinaria sufrida en municipios de Zamora, León y Palencia que tuvieron que ser desalojados en 2025 como consecuencia de los incendios forestales.

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha informado favorablemente dichas solicitudes formuladas por las familias afectadas, principalmente del medio rural, que fueron desalojadas por dicho motivo. Las subvenciones están destinadas a Vigo de Sanabria, Ribadelago, y Berciano de Aliste, en Zamora; Peranzanes, Cabeza de Campo, Yeres, Barniedo de la Reina, Altobar de la Encomienda y Barrio de la Estación, en León, y Villalba de Guardo, en Palencia.

Ante esta situación extraordinaria y excepcional, en cumplimiento de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, era obligación de la Junta de Castilla y León poner en marcha una acción coordinada de atención a las personas, empresas e instituciones que hayan sufrido daños personales, materiales, económicos, sociales o de cualquier otra índole, realizando actuaciones encaminadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales.

En este sentido, se publicó el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025 (BOCyL de 21 de agosto). En dicho acuerdo, se aprobó un paquete de medidas entre las que se encuentran las ayudas directas a las familias desalojadas de las viviendas en las localidades afectadas por los incendios.