Ayunamiento de Salamanca abre inscripción para optar a una de las 618 plazas para las ludotecas de Navidad

SALAMANCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá el próximo lunes, 16 de noviembre, el plazo de inscripción para el programa de ludotecas Concilia Navidad, con un total de 618 plazas para niños de 3 a 12 años, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante las vacaciones escolares, al mismo tiempo que se promueve una función pedagógica, social, inclusiva y de integración en el entorno comunitario.

Este programa se llevará a cabo los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre, y 4, 5, 7 y 8 de enero en todas las zonas de acción social de la ciudad (Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Rollo-Trujillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-La Vega, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires).

Concilia Navidad abarca siete horas y media diarias de actividad dividida en tres periodos: madrugadores, de 7.45 a 9.30 horas; el tramo central, de 9.30 a 13.30; y tardones, de 13.30 a 15.15 horas, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Todas las actividades son desarrolladas por monitores y monitoras titulados que diseñan la programación, entre otros temas, desde la perspectiva de educación en la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto de las capacidades de cada participante, conjugando la diversión con el aprendizaje.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 16 al 24 de noviembre, ambas fechas inclusive, y las solicitudes deberán ser presentadas de manera electrónica a través del formulario que estará disponible en la web https://programasbienestarsocial.com/.

Asimismo, el personal técnico en animación sociocomunitaria de cada CEAS realizará la inscripción presencialmente a aquellas familias que lo soliciten, previa cita, llamando al teléfono 900 55 00 10.

Es requisito que el menor participante y sus dos progenitores o responsables legales estén empadronados en el municipio de Salamanca en el momento de formular la solicitud, salvo por causas justificadas debidamente acreditadas, que será el menor y, al menos uno de los progenitores o representantes legales, los que deban estar empadronados en el municipio de Salamanca.

En el caso de que sea necesario realizar un sorteo porque el número de solicitudes excede el número de plazas, tendrá lugar el 10 de diciembre.

El posterior abono de las tasas, con un precio de 15 euros por participante, con carácter general, se realizará entre el 10 y 17 de diciembre exclusivamente previa generación de la autoliquidación obtenida en la página web del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca.

Las familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación del 50 por ciento de la cuota. Estarán exentas del abono de la cuota las familias numerosas de categoría especial, las familias cuya capacidad económica no supere los 10.000 euros anuales, los menores derivados de los servicios sociales municipales mediante informe social emitido al efecto, así como los de otras nacionalidades que participen en programas de acogida temporal en familias de la ciudad de Salamanca.

En el supuesto de que dos o más menores de la misma unidad familiar sean usuarios del programa, el segundo y siguientes tendrán una bonificación del 25 por ciento de la cuota.

Esta bonificación no procederá en el caso de que se haya aplicado la bonificación para familias numerosas de categoría general o cuando alguno de ellos esté exento de cuota.