Ayuntamiento adquiere 50.000 acciones de Segovia Intermodal para participar en la expansión industrial

El alcalde de Segovia durante la rueda de prensa tras la reunión de la Junta Local de Gobierno. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha formalizado su entrada en el accionariado de la sociedad Segovia Intermodal, entidad creada en 2022 para promover una plataforma logística intermodal vinculada al denominado 'Puerto Seco', terminal de carga ferroviaria destinada a mejorar la competitividad del tejido empresarial de la provincia, contemplada dentro del Plan de Fomento Provincial.

El anuncio lo ha hecho el alcalde de Segovia, José Mazarías, en la rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Gobierno de cada jueves.

Según ha relatado Mazarías, la participación municipal se ha concretado mediante la adquisición de 50.000 participaciones sociales a un precio de un euro cada una, en una inversión total de 50.000 euros.

Esta operación da cumplimiento al acuerdo aprobado en el Pleno municipal del pasado 23 de diciembre, y ha sido posible tras la ampliación de capital que la Junta general de Segovia Intermodal acordó llevar a cabo a finales de febrero por ese mismo importe.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento pasa a participar en igualdad de condiciones con el resto de socios, entre los que se encuentran la Federación Empresarial Segoviana (FES), la Agrupación Segoviana de Empresarios del Transporte (ASETRA) y diversas empresas privadas.

Por otro lado, el alcalde ha anunciado también la fase final de las obras de renaturalización de las plazas del barrio de Nueva Segovia, con el asfaltado de las plazas de Tirso de Molina y Calderón de la Barca, lo que ha permitido reabrir el aparcamiento en ambos entornos -diseñado en batería y marcha atrás por razones de seguridad vial- y ha posibilitado que las líneas 4 y 5 del transporte urbano, así como el servicio búho, hayan recuperado desde este viernes su itinerario habitual por las calles de Nueva Segovia, saliendo del barrio a través de la calle Dámaso Alonso.

En cuanto a las plazas de Bécquer y Fernando de Rojas, los trabajos de fresado de sus calzadas han comenzado ya y está previsto que el asfaltado quede completado antes de los días centrales de Semana Santa.

Las actuaciones se enmarcan en el proyecto 'Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad', con un presupuesto global de cuatro millones de euros, de los que 3,2 millones proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea y 800.000 euros son aportados por el propio Ayuntamiento.