Ayuntamiento de Aranda (Burgos) advierte de un doble cargo en recibos del agua por un fallo informático en investigación

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero ha informado este miércoles de que se ha producido un doble cargo en "algunos recibos" de la tasa del agua correspondientes al tercer trimestre del año debido a un fallo informático que está en investigación.

Las mismas fuentes han precisado que por ese error informático en "algunos casos" se ha cobrado dos veces el mismo recibo domiciliado del tercer trimestre de la tasa del agua por lo que se han efectuado dos cargos del mismo importe en la cuenta del contribuyente.

El Ayuntamiento ha aconsejado a los contribuyentes que no realicen ninguna operación y que no devuelvan los recibos y ha asegurado que el área de Tesorería está trabajando para solucionar este fallo "lo más rápido posible".

El Consistorio ha informado además de que se ha dado orden al banco para que retrotraiga el cargo duplicado y ha precisado que cuando se haga efectivo "en estos días" se volverá a realizar el cargo en cuenta de forma correcta.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de Aranda de Duero ha agradecido la comprensión de la ciudadanía y ha lamentado las molestias ocasionadas a los contribuyentes.