El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) asegura que la mancha de espuma aparecida en el río no es contaminante - AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero ha asegurado que la mancha de espuma aparecida en el río a su paso por el Puente Duero, debajo del Hospital Santos Reyes, que ha generado "alarma" entre los arandinos no es contaminante.

Según el técnico jefe de la Sección de Medio Ambiente del Consistorio, Víctor Manuel Sanz, se trata de espumas naturales generadas por la caída producida por el agua desde la presa y no son contaminantes.

De hecho, ha explicado que habitualmente se generan espumas por la fuerza que genera la caída en el desagüe del agua de la presa y debido a las condiciones meteorológicas de la jornada de este viernes, con fuertes vientos a lo largo del recorrido han arrastrado polvo y algas lo que ha generado un mayor volumen de espuma y aparatosidad en la mancha.

"Al efectuar su recorrido las espumas se han espesado, es algo natural y frecuente teniendo en cuenta la corriente y el intenso aire que ha formado remolino e impide que la corriente fluya con normalidad", ha concluido.