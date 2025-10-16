Ayuntamiento de Ávila amplia los talleres y actividades dentro de la programación de otoño del Centro San Nicolás

-La Concejala De Medio Ambiente Del Ayuntamiento De Ávila, Cristina García, Ha Presentado Este Jueves La Programación De Otoño Del Centro Medioambiental De San Nicolás, Junto A La Bióloga Municipal, Nuria García. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de otoño del Centro Medioambiental de San Nicolás ha ampliado el número de talleres y actividades con novedades que llegarán tanto al público general como a los escolares abulenses.

Así lo ha señalado la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Cristina García, durante la presentación de la actividad en la que ha estado acompañada de la bióloga municipal, Nuria García.

Así, la edil ha destacado que este curso se ha extendido la participación de los centros educativos, de modo que los talleres ambientales también se dirigen, por primera vez, a alumnado de Educación Infantil, además de los habituales de primero a sexto de Primaria.

El Ayuntamiento de Ávila ha reforzado su apuesta por la educación ambiental con la reciente adjudicación a la entidad Silvática del contrato para el desarrollo de las actividades del centro, que ha incrementado su presupuesto hasta superar los 110.000 euros, IVA incluido; un aumento que ha permitido multiplicar el número y la tipología de propuestas, manteniendo además la gratuidad en la mayoría de ellas, según ha explicado el Consistorio.

El objetivo, según la concejal, es "acercar" a los abulenses la biodiversidad local y fomentar su protección a través de una programación "variada que combina talleres, rutas, jornadas y voluntariado ambiental".

La programación de otoño arranca este sábado, 18 de octubre, con un taller familiar para la construcción de comederos para aves, y continuará el día 25 con una de las principales novedades: un curso de iniciación al compostaje, que permitirá a los participantes aprender a obtener compost a partir de residuos orgánicos domésticos.

Durante el mes de noviembre, el centro acogerá rutas guiadas interpretativas los días 7, 8 y 9, con itinerarios por el entorno urbano y los parques de la ciudad, así como una nueva edición, la duodécima, de las Jornadas Micológicas, previstas para el día 23, que contarán con la participación del micólogo y divulgador Vicente Sevilla.

Ya en diciembre, volverá una de las actividades más seguidas: la Charla Zoom, que ha superado los 1.200 asistentes desde su creación durante la pandemia. La sesión del 18 de diciembre estará dedicada a las grullas, aves que cada invierno visitan el territorio abulense.

Ese mismo mes se estrenará también una actividad de voluntariado ambiental, que se repetirá trimestralmente y que abordará acciones de retirada de residuos, adecuación de entornos naturales, ciencia ciudadana y conservación de especies. Todas las actividades requieren inscripción previa, que puede realizarse a través del correo electrónico cmasannicolas@ayuntavila.com

A esta programación se suman dos iniciativas permanentes del centro: los talleres escolares y el huerto urbano comunitario. Los talleres ambientales para escolares iniciarán una nueva temporada con la ampliación de su rango de edad y llegarán tanto a alumnos de Educación Infantil como de Primaria, con contenidos adaptados sobre biodiversidad, consumo de agua, energías o contaminación.

Estos talleres, que se desarrollan hasta el mes de junio, han batido récord de participación en el curso pasado, con cerca de 90 grupos procedentes de una docena de centros educativos.

El Ayuntamiento ya ha enviado a los colegios la nueva propuesta para este curso, de carácter gratuito, y los centros interesados pueden contactar con el Área de Medio Ambiente o con el propio centro San Nicolás para concertar la actividad.

Por último, el huerto urbano comunitario, desarrollado junto al Área de Servicios Sociales, se dirige a mayores de 60 años e incluye un curso formativo y la aplicación práctica en el huerto situado junto al centro. La inscripción para esta actividad se realizará en marzo, en fechas que se anunciarán próximamente.