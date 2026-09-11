El Ayuntamiento de Ávila celebrará la Semana de la Movilidad con talleres en colegios

ÁVILA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará este año la Semana de la Movilidad con talleres de concienciación y sensibilización sobre movilidad sostenible en los colegios de la ciudad y la celebración de la actividad 'En tu calle y en la mía' en la calle Caléndula.

Varios centros educativos, como el Arturo Duperier, acogerán este año unos talleres sobre movilidad sostenible que se van a realizar entre el lunes y el viernes de la próxima semana, tal como ha señalado el teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Movilidad del Consistorio abulense, José Ramón Budiño.

En ellos, se abordarán la movilidad sostenible, la accesibilidad y el respeto hacia las plazas de aparcamiento reservado, en el marco del lema 'Movilidad para todas las personas', elegido este año para la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra en torno al 22 de septiembre, Día sin Coche.

A través de las diferentes iniciativas, se busca garantizar que toda la ciudadanía pueda acceder a un transporte sostenible y eficiente y en ello se incidirá no sólo con los talleres sino también con la celebración, el viernes 18 de septiembre, de la actividad 'En tu calle y en la mía', en la que diferentes áreas municipales, servicios, cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias y también otras entidades ofrecen información y demostraciones de su trabajo y sus intervenciones en relación con la movilidad.

Este año, la actividad se desarrollará en la calle Caléndula de 16.30 a 20 horas, con el objetivo de dirigirse, principalmente, a un público joven, al que se anima a participar en el evento. Como viene siendo habitual, se contará con presencia de una decena de servicios municipales como Policía Local, Bomberos, Protección Civil o el Parque Municipal de Educación Vial y las escuelas municipales de Música y Arte, así como con Policía Nacional y Guardia Civil o el servicio de transporte urbano, entre otros.