El ayuntamiento de Ávila completa la plantación de cerca de un centenar de árboles por el Día Forestal Mundial

ÁVILA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha completado este sábado la plantación de cerca de un centenar de árboles en el marco de la campaña específica que se ha desarrollado en torno al Día Forestal Mundial, que se celebra este 21 de marzo.

La concejala de Medio Ambiente del Consistorio abulense, Cristina García, ha acompañado a los participantes en la plantación que hoy se ha realizado en el barrio anexionado de Narrillos de San Leonardo, donde se han plantado ejemplares de olivo, magnolio, prunus, liquidámbar y photinia, además de plantas aromáticas, como tomillo y romero.

El Consistorio también ha colaborado en la plantación que, en el espacio verde de la calle Mancebo de Arévalo, ha realizado esta tarde la Asociación de Vecinos de la Zona Sur - San Nicolás de una treintena de árboles --fresnos y alisos, principalmente--, completado, así, una semana de actividad en la que se han plantado cerca de un centenar de ejemplares en diversos espacios de la ciudad, con la implicación de vecinos y escolares de centros educativos.

Prunus, tilos, arces, almendros, cedros, fresnos o alisos, entre otros, han sido algunos de los ejemplares que se han plantado esta semana, en la que también se ha realizado un taller en torno a árboles singulares de la ciudad, que ha tenido como protagonista el olmo de la plaza de Italia.