El Ayuntamiento de Ávila Y la Filmoteca de CyL acercan al público un ciclo de cortos actuales y recuperados

ÁVILA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la Filmoteca de Castilla y León acercan al público, entre los meses de septiembre y noviembre, un ciclo dedicado a cortometrajes actuales y también recuperados que contará con tres sesiones y cerca de una veintena de cortos que se realizarán en el Episcopio, a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El ciclo comenzará el próximo 23 de septiembre con la sesión dedicada al 'Proyecto Quercus 2025', un catálogo de cortometrajes realizados en Castilla y León que incluye seis trabajos: '9 mujeres (en el bosque lácteo)', de Alfonso Ordóñez; 'El día de la muerte de Kurt Cobain', de Estrella Asensio y Sergio Muñoz; 'Enroque', de Juan Rodríguez Briso; 'Brannia Ossaria', de Miguel Sánchez González; 'La biblioteca', de Carlos Zalama; y 'Max', de Jaime Alonso de Linaje.

La segunda sesión, el 21 de octubre, estará dedicada a Bafta Shorts 2026, un programa de difusión cinematográfica del British Council en colaboración con los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión.

La jornada incluirá la proyección de ocho títulos: 'This is endometriosis', de Georgie Wileman y Matt Houghton, premio BAFTA 2026 al Mejor Corto Británico; 'Two black boys in Paradise', de Boz Sells, premio BAFTA 2026 al mejor corto británico de animación; y los finalistas Magid / Zafar, de Luís Hindman; Cardboard, de Jean- Philippe Vine; 'Terence', de Edem Kelman; 'Nostalgie', de Kathryn Ferguson; 'Solstice', de Luke Angus; y 'Welcome Home Freckles', de Huiju Park.

En cuanto a la tercera sesión, el 4 de noviembre, estará dedicada a la figura de la pintora y cineasta francesa Nadia Werba, recuperada gracias al acuerdo de colaboración entre la Filmoteca Española, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha permitido restaurar los cuatro cortometrajes documentales que la autora filmó en España entre 1965 y 1967.

En la sesión, se recupera la figura de esta cineasta con la proyección de un documental sobre su vida, realizado por CIMA y titulado Nadia Werba: semblanza para el futuro y, además, se proyectarán los cuatro cortometrajes rodados en España por la autora: San Juan del toro; Maestros del duende; Unos chicos, unas chicas y Catch.