Ayuntamiento de Ávila implanta una nueva herramienta para mejorar la gestión de los recursos humanos

ÁVILA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila avanza en la modernización de la administración local con la implantación de una herramienta que permitirá gestionar de forma integral los recursos humanos municipales.

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves ha incoado el expediente para la contratación de una solución informática que permitirá la implantación, parametrización y también la formación, así como la integración, con los sistemas corporativos actuales, de los Recursos Humanos y la nómina de la plantilla.

Esta iniciativa, a la que se destina un presupuesto base de 230.000 euros permitirá avanzar en un ámbito estratégico para la organización municipal como son los recursos humanos, planificando efectivos, la gestión presupuestaria de la plantilla, el control horario, la administración electrónica o la tramitación de expedientes relacionados con el personal municipal, además de poder contar con un Portal del Empleado.

Asimismo, en la Junta Local de Gobierno se ha incoado el expediente de contratación para el suministro de ordenadores de sobremesa reacondicionados para el Ayuntamiento de Ávila.

En concreto, se adquirirán 70 ordenadores reacondicionados de gama profesional, como consecuencia de la antigüedad de una parte significativa de los equipos actualmente en servicio y de la evolución constante de los requisitos técnicos. A este fin, se destinará un presupuesto base de 35.000 euros.

En la reunión de la Junta de Gobierno Local se ha autorizado, además, la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica para diferentes puntos de consumo vinculados a dependencias del Ayuntamiento.

Este contrato, adjudicado en 2024 a la entidad Iberdrola, se modifica para adaptarlo a los nuevos servicios que se van a prestar en las dependencias del Centro Medioambiental San Segundo. El importe estimado del suministro tras el cambio de la tarifa de acceso asciende a 1.300 euro, IVA incluido, hasta la finalización del presente contrato el 31/10/2026.

Asimismo, se ha autorizado una subvención a la Asociación Musical de Ávila por 22.000 euros, correspondiente a la colaboración que se mantiene con esta entidad. La cuantía se destina a la actividad habitual de la asociación.