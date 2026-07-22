El Ayuntamiento de Ávila llevará actividades infantiles a los barrios anexionados de la ciudad durante agosto

ÁVILA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila llevará actividades infantiles a los barrios anexionados de la ciudad durante el mes de agosto con el objetivo de hacer partícipes a los más pequeños de un ocio saludable y de proporcionar actividades que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar.

A través del Área de Servicios Sociales, las actividades infantiles recorrerán los siete barrios anexionados de la ciudad, coincidiendo, en algunos de ellos, con la programación de sus fiestas de verano.

Castillos hinchables o fiesta de la espuma serán algunas de las actividades en las que van a poder participar los más pequeños, comenzando el 3 de agosto en Brieva, tal como ha señalado la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal.

También las actividades llegarán a Bernuy Salinero (5 de agosto), Vicolozano (6 agosto), Alamedilla del Berrocal (11 agosto), Narrillos de San Leonardo (21 agosto), Urraca Miguel (24 agosto) y Aldea del Rey Niño (27 agosto).

De esta forma, además, se impulsa la participación y socialización de los más pequeños, generando un espacio de divertimento, ha destacado la teniente de alcalde.