El Ayuntamiento de Ávila mantiene abierta la campaña de cheques-descuento por 80.000 euros para comercios

ÁVILA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila mantiene abierto el plazo de inscripción para los comercios que se adhieran a la campaña de cheques descuento que se desarrollará a partir del 11 de mayo y que contará con 80.000 euros, financiados por el Consistorio abulense.

Hasta el 26 de abril permanecerá abierto el plazo de solicitud de participación en esta campaña que tiene como objetivo apoyar al comercio de proximidad y que se desarrolla en colaboración con CEOE Ávila. Una vez finalizado este plazo, se abrirá una segunda fase, también dirigida a los comercios, del 27 de abril al 10 de mayo, para darse de alta como establecimiento participante en la campaña en la aplicación habitual.

Por su parte, los consumidores podrán participar en la campaña de cheques, inscribiéndose en la plataforma que se habilita para este fin (Buybono), de modo que el plazo para poder descargarse y hacer uso de los cheques será del 11 de mayo al 15 de junio, ambos incluidos.

Cada usuario, mayor de 16 años y empadronado en la ciudad de Ávila, dispondrá, desde su inscripción, de un plazo de 48 horas para descargarse un máximo de dos cheques y canjearlos en cualquiera de los comercios adheridos. En el caso de no hacerlo, el importe volverá a la bolsa de crédito.

Cada cheque tendrá un valor de 10 euros, de modo que cada usuario podrá beneficiarse de 20 euros en cheques. Como viene siendo habitual, para el uso de cada uno de los cheques, será necesario realizar un gasto mínimo en el establecimiento de 20 euros, mientras que, para el gasto de los dos cheques (20 euros) será necesario realizar un gasto mínimo de 50 euros.