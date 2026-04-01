El Ayuntamiento de Ávila realizará el tratamiento periódico en los parques caninos de la ciudad del 6 al 8 de abril

ÁVILA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila prevé realizar labores de desinsectación de los parques caninos en las siete parcelas municipales acotadas para perros del 6 al 8 de abril.

Los trabajos se enmarcan en el Plan de Control de Plagas del Municipio, con el objeto de hacer frente a ectoparásitos y así preservar la salud de las mascotas, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Este tratamiento, que se realiza de forma periódica, se llevará a cabo de 9.00 a 12.00 horas en los diferentes parques caninos de la ciudad, ubicados en las calles Mancebo de Arévalo, La Vida, Alcalá de Henares, Maceros, Víctimas del Terrorismo y José Mayoral, así como en la zona para perros del parque de San Antonio.

Una vez realizado el tratamiento, se precintarán y señalizarán las zonas tratadas, dado que los parques deben permanecer cerrados durante 12 horas después de las actuaciones.

En este intervalo de tiempo quedará prohibida la entrada de personas o perros, con el fin de garantizar la eficacia del tratamiento y la seguridad de mascotas y usuarios.

De la misma forma, la limpieza de los parques caninos se realizará únicamente con agua durante 48 horas, para no utilizar productos que puedan interferir con el insecticida aplicado, que es el de menor toxicidad posible.