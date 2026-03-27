El Ayuntamiento de Ávila rechaza regular el uso de niqab o burka en dependencias municipales por "falta de competencias"

Pleno del Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila ha rechazado la propuesta para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro --como niqab, burka u otras prendas equivalentes-- al considerar que la administración local no es competente para legislar en esta materia.

La moción fue presentada por Vox y ha sido rechazada con los votos en contra de Por Ávila y PSOE, mientras que el Partido Popular se ha abstenido. Todo ello, tras un informe del secretario general que refleja que "no se podría regular sobre aspectos en los que la administración local no es competente" y ya que una ordenanza en este sentido estaría "altamente expuesta a su anulación" y "podría incurrir en prevaricación".

En la misma sesión plenaria, también se ha rechazado otra propuesta de Vox, contraria a la implantación de menús 'halal' en centros educativos. En este caso, la moción ha contado con el voto en contra de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento, al considerar que "se debe garantizar que los alumnos puedan acceder a comedores en condiciones dignas y teniendo en cuenta que existe un proyecto de real decreto" en tramitación sobre esta materia.

Por otro lado, el pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a adoptar medidas para regular la ocupación ilegal de viviendas. La moción, presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, ha salido adelante con el respaldo de Por Ávila y Vox y el voto en contra del PSOE.

Entre otras cuestiones, se solicita la adopción de medidas eficaces frente a la ocupación y la "inquiokupación", así como la tramitación urgente en el Congreso de una proposición de ley orgánica sobre esta materia.

En el resto de los asuntos abordados en la sesión correspondiente al mes de marzo, se ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Popular para revisar las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida en la ciudad, con el fin de adaptarlas a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Asimismo, se han aprobado dos mociones presentadas por el Grupo Socialista con el apoyo de Por Ávila y el rechazo de PP y VOX.

La primera de ellas insta a la Junta de Castilla y León a desarrollar zonas de protección para los Bienes de Interés Cultural que carecen de ellas, mientras que la segunda plantea iniciar los trámites para la adhesión de Ávila a la Red de Ciudades que Caminan.