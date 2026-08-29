El Ayuntamiento de Ávila trabaja en la red del polígono de Vicolozano con muestras que evolucionan de forma favorable

ÁVILA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila mantiene el trabajo en la red del polígono industrial de Vicolozano con el objetivo de renovar el agua en el conjunto del sistema, una labor que ha permitido contar con analíticas que evolucionan de forma favorable.

Los trabajos, que se han realizado a través de la entidad Aqualia, concesionaria de la gestión integral del ciclo del agua en la ciudad, han permitido estabilizar la red, por lo que se procederá a realizar purgas puntuales en determinadas zonas del polígono.

De forma paralela a este proceso, se realizan analíticas y toman muestras, cuyos resultados evolucionan de forma favorable.

Este proceso continuará las próximas horas con el objeto de mejorar la estabilidad de la red y la calidad del agua, de cara a levantar la no aptitud del agua para el consumo humano en cuanto sea posible.

El Ayuntamiento de Ávila recuerda que la no aptitud del agua para consumo humano viene derivada de una incidencia puntual que se encuentra localizada en el polígono industrial de Vicolozano, al presentar exceso de manganeso.

Esta circunstancia no afecta ni a los barrios anexionados ni al agua del que se abastece la capital abulense.

De la misma forma, se recomienda a los usuarios de la zona del polígono, de forma preventiva, no utilizar el agua para beber ni para la preparación de alimentos.

Igualmente, se ha facilitado a las empresas agroalimentarias que lo han solicitado puntos de abastecimiento temporales, a través de cisternas, para el suministro de agua.

Para cualquier consulta, los usuarios pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Aqualia.