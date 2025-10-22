Ayuntamiento avisa de que la propuesta del PSOE para el carril bici del Paseo del Cauce suprimiría muchos aparcamientos

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha advertido de que el proyecto de conexión del carril bici con el Paseo del Cauce no se ejecutará "a corto plazo" y que la propuesta del Grupo Municipal Socialista suprimiría una cantidad "muy importante" de estacionamientos.

"En su afán de obstaculizar la acción de gobierno, el Grupo Municipal Socialista genera una inquietud por su desconocimiento. Realmente, el proyecto de carril bici que están hablando en la zona de La Rondilla es un proyecto que se había presentado para su financiación dentro de fondos europeos. No ha conseguido tener financiación, por lo tanto, ahora mismo no está prevista su ejecución a corto plazo", ha apuntado en declaraciones remitidas por el Consistorio.

El edil ha incidido en que el itinerario planteado por los socialistas "llevaría a una supresión muy importante de estacionamientos en el barrio". "Pensamos que los vecinos no quieren que se opte por eliminar estacionamiento en el barrio de La Rondilla, por lo que, en su momento, hablaremos con los vecinos y tomaremos las decisiones y las determinaciones que sean necesarias", ha continuado para insisistir en que solo se pretende "obstaculizar, generar alarma, generar incertidumbre en algo que ni siquiera está en la agenda de ejecución inmediata" del equipo de Gobierno.