El Ayuntamiento de Burgos aprueba las ayudas destinadas a los programas de juventud que contarán con 78.500 euros

BURGOS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Servicios Sociales de Burgos ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas al área de Juventud para 2026 que contará con una partida global que asciende a los 78.500 euros.

Así lo ha anunciado la presidenta del ente, Mila del Campo, que ha explicado que de la cantidad total, 65.000 euros se canalizarán a través de actividades de dinamización, de las cuales 63 acciones deberán ser impulsadas por asociaciones juveniles y otros 2.000 euros están reservados a colectivos no asociados.

El resto de la cuantía, 13.500 euros, se destinará específicamente a la mejora de equipamientos. El objetivo es "seguir avanzando" en todo lo que tiene que ver con la participación de los jóvenes en la vida cultural y el asociacionismo.

Una vez se produzca la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abrirá un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones o reclamaciones.

En el marco del fomento del autoempleo, el Consejo también ha ratificado la prórroga de uno de los proyectos alojados en el Espacio Emprendimiento.

Se trata de un negocio centrado en el sector de la moda y el textil que podrá permanecer en las instalaciones municipales hasta el 31 de mayo de 2027.

NUEVOS CONVENIOS

También se ha dado cuenta de la justificación de los nueve convenios de apoyo al empleo para personas con discapacidad tras la última modificación presupuestaria, la aportación por entidad se ha elevado hasta los 12.100 euros, que beneficiarán a organizaciones como Apacid, Aransbur, Autismo Burgos, Fundación CISA, Síndrome de Down, Prosame, Aspaim, Cocemfe y Apace. La administración local ya tiene listos los informes técnicos para proceder a la "prórroga de estos acuerdos de cara al nuevo periodo".

Finalmente, la Concejalía de Juventud ha presentado las memorias de colaboración con diversas entidades, entre las que figuran los convenios con la Fiscalía de Menores, Fundación Lesmes, el programa del Centro Penitenciario con la Fundación Círculo, además de las actividades del Espacio Joven y el programa de ocio nocturno 'Funny Weekend'.