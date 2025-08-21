El Ayuntamiento de Burgos aprueba la licitación del proyecto del túnel de la calle Santander

BURGOS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado en su sesión de este jueves la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del futuro túnel destinado al tráfico rodado que permitirá liberar de vehículos la Plaza del Mío Cid, la calle Santander y el Pasaje de Radio Popular, convirtiendo este entorno en un gran espacio peatonal.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Burgos da un paso decisivo en la tramitación del que se considera el proyecto más importante de la legislatura, impulsado por el equipo de Gobierno que preside la alcaldesa Cristina Ayala como una intervención urbanística transformadora para la ciudad.

El objeto del contrato contempla la definición técnica del túnel, la adecuación de los espacios adyacentes y la urbanización en superficie, que incluirá zonas ajardinadas, áreas de juego, mobiliario urbano y la conexión con el entorno peatonal existente.

El proyecto también prevé la conexión del túnel con los aparcamientos de Plaza Mayor y del futuro Mercado Norte, además de posibles alternativas de trazado que mejoren la movilidad en el centro de la ciudad. En total, la licitación alcanza un presupuesto de 2.025.638,55 euros, IVA incluido. El proyecto de construcción tendrá que estar entregado en el plazo de siete meses desde la formalización del contrato, mientras que la duración de las obras de ejecución del túnel se estima en unos 18 meses.

PLAZOS Y FASES

El proyecto deberá ejecutarse en distintas fases que abarcan la Plaza del Mío Cid y su entorno, la calle Santander, el Pasaje de Radio Popular y la Plaza de España, garantizando la compatibilidad de las obras con el uso cotidiano de la ciudad.

El equipo de Gobierno subraya que este proyecto permitirá recuperar para los peatones uno de los espacios más emblemáticos de Burgos, conectando de forma amable y segura la Plaza del Cid, la calle Santander y su entorno inmediato con el resto del centro histórico.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha destacado que "esta licitación es un paso clave en la transformación del corazón de la ciudad, un proyecto estratégico que marcará un antes y un después en la movilidad, la calidad urbana y la vida cotidiana de los burgaleses".

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de las obras de reforma y adaptación del edificio destinado a Protección Civil, con un presupuesto base de licitación de 1.324.923 euros, IVA incluido.