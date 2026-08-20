Ayuntamiento de Burgos aprueba el pago de los 90.750 euros pendientes por el concierto de Crystal Fighters en 2025

BURGOS 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha dado el visto bueno al abono de 90.750 euros pendientes por la actuación del grupo Crystal Fighters durante las fiestas patronales del 30 de junio de 2025.

El vicealcalde y viceportavoz del equipo de Gobierno, Juan Manuel Manso, ha enmarcado este pago en el proceso de liquidación de compromisos que mantiene abierto la nueva gerencia de Cultura. Según ha asegurado, solo quedaría el pago pendiente de uno de los conciertos del año pasado.

La Junta de Gobierno también ha acordado la composición de la mesa de contratación que se encargará de evaluar las ofertas presentadas para las obras del nuevo Mercado Norte. El plazo de licitación para esta actuación continúa abierto y concluirá el próximo 10 de septiembre, según los pliegos administrativos fijados para la adjudicación del proyecto.

Asimismo, se ha resuelto la adjudicación del servicio de portería, acomodación y guardarropa para los espacios de la Gerencia Municipal de Cultura. El contrato ha recaído en la firma Producciones Animarte SL. por un importe total de 173.183,52 euros con impuestos incluidos.

En materia de patrimonio y servicios sociales, el Ayuntamiento ha ratificado una prórroga de dos años en la cesión del local municipal a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos.

A su vez, se han aprobado las subvenciones destinadas a protectoras de animales para programas de adopción en 2026, lo que implica el pago anticipado del 70 por ciento de las ayudas a las dos entidades locales sobre presupuestos adjudicados de 11.703,70 y 8.296,30 euros.

En materia contractual, se ha rechazado la cancelación y devolución del aval a la empresa RFS por los trabajos en el hundimiento de la avenida Reyes Católicos. El informe técnico concluye que la firma no ha agotado el periodo de garantía estipulado en los pliegos, cuya fecha de vencimiento legal se sitúa el 26 de agosto de 2027.

El Consistorio también ha decidido aprobar la propuesta formal para acogerse al plan Jovel 2026 de la Junta. La iniciativa persigue captar 116.670 euros en subvenciones destinadas a la contratación durante un año de menores de 30 años en perfiles de auxiliar administrativo, psicología, agente de igualdad y técnico de cultura.