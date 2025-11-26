Ayuntamiento de Burgos confirma la celebración de la Fiesta de la Cecina de San Pedro de la Fuente en febrero

BURGOS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha confirmado que el Consistorio va a continuar con la celebración de la Fiesta de la Cecina, cuya entidad organizadora renunció a hacerlo.

Se trata de un acto reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional que "se han de mantener" y las fechas en las que se celebra será en en entorno de la Cátedra de San Pedro, el 22 de febrero.

La Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, colectivo encargado de hacerlo, renunció hace unas semanas debido al retraso en el cobro de las subvenciones municipales, aunque en el barrio se valoróla posibilidad de que otra asociación o el propio Ayuntamiento de Burgos lo llevase a cabo.

De esta manera, tras las conversaciones mantenidas con los colectivos vecinales, López ha anunciado que la fiesta "se celebrará" ya que existen otras organizaciones que están interesadas en llevarlo a cabo.

La Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas fue requerida por el Ayuntamiento de Burgos a presentar varias veces la documentación.

Conforme a la convocatoria de subvenciones para la realización de fiestas en los barrios de la ciudad, el Ayuntamiento ha distribuido los 73.000 euros entre las diferentes asociaciones, peñas y organizaciones, como ha explicado el concejal José Antonio López.

"Se han distribuido los 73.000 euros, dividiendo por el número de asociaciones y así por el número de puntos que se han otorgado a cada una de ellas" en función de los criterios establecidos en las bases reguladoras, como ha explicado López, quien ha mantenido "reuniones con todas las que solicitaron aclaraciones" ya que han surgido "suspicacias" porque unas han recibido mayor subvención que otras.

Cada entidad ha sido evaluada "según los criterios establecidos", ha señalado López, quien ha recordado que el reparto se realiza bajo un modelo de "concurrencia competitiva", que exige la valoración técnica de los proyectos y la puntuación otorgada por un tribunal "total y absolutamente independiente".

Por otro lado, José Antonio López también ha informado de que finalmente, la asociación de vecinos 'Juan Yagüe' será incluida dentro de la Junta de Distrito Oeste, después de que la junta de Castilla y León autorizará el uso de este nombre.

Se trata de una organización que cuenta con 205 socios y que ha designado a un titular y a un suplente

Hace unos meses se suscitó una polémica con el nombre, ya que puede infringir la ley de memoria histórica el uso del nombre de Juan Yagüe, quien fue ministro del Aire durante el Franquismo.

Este era el nombre de la barriada San Juan Bautista, que se cambió cuando hubo que adaptar los nombres de las calles a la Ley de Memoria Histórica.