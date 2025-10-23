Ayuntamiento de Burgos congela la tasa de agua en 2026

BURGOS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la sociedad Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, ha anunciado este jueves la intención del Consistorio de congelar la tasa del agua el próximo año, aplicar "tasa cero" al tiempo que ha indicado que se va a plantear un presupuesto para la Sociedad Municipal de Aguas de 34,6 millones.

Manso, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, tras la reunión de la Junta Local de Gobierno, ha explicado que el próximo lunes en el Consejo Ordinario de Aguas se va a aprobar el presupuesto de la Sociedad Municipal de Aguas para el ejercicio 2026 si "el resto de grupos políticos lo apoyan" o el equipo de Gobierno tiene "mayoría suficiente".

Asimismo, el concejal ha apuntado que este presupuesto "no contempla subida alguna" de la tasa de agua, para el año 2026, como ya se "ocurrió en 2025 ya que se plantea "tasa cero, aumento de tasa cero" es decir, " congelación, de nuevo, del precio del agua en la ciudad".

"Esto quiere decir que, sumados estos dos ejercicios, al final de 2026 la tasa de agua habrá bajado un cinco por ciento real", ya que no se han aplicado las subidas del IPC de ninguno de los dos años, como ha indicado el concejal.

Asimismo, Juan Manuel Manso ha a ha indicado que las instrucciones del equipo de Gobierno "es no subir el agua" en todo el mandato, salvo que sea "imprescindible" y así ha argumentado que tener un "agua barata es importante para que los costes de las empresas no se eleven.

Además, Manso ha alabado la buena salud económica de la empresa pública municipal 'Aguas de Burgos' qué tiene 112 obras en ejecución.

En la actualidad, la sociedad tiene 16,3 millones de euros en bancos, de los que tiene comprometido 13,1 millones para las inversiones en ejecución, por lo que la disponibilidad real de tesorería ascendería a 3,2 millones de euros.

Manso ha precisado que el fondo operativo que necesita Aguas de Burgos para sus gastos ordinarios es de 5 millones que con el pago de las cuotas cada mes se va actualizando, y ha añadido que el hecho de que exista ese fondo" evita que Aguas de Burgos tenga que pedir créditos para su funcionamiento".

POLÍGONOS.

Algunas de las obras más importantes que Aguas de Burgos ha realizado en la ciudad se encuentran las ejecutadas en los polígonos industriales, donde se han llevado a cabo mejoras en la urbanización y en las infraestructuras.

Juan Manuel Manso ha asegurado que en lo que lleva de mandato este equipo de Gobierno han invertido "7,5 millones de euros" en la mejora de los polígonos.

OTROS ACUERDOS.

Por otro lado, en la Junta de Gobierno se han aprobado este jueves las mejoras en las calles Merindad de Castilla la Vieja y Merindad de Montija del polígono de Villalonquéjar. El proyecto ha sido adjudicado entre cuatro licitadores a la mercantil MBG Ingeniería y Arquitectura, por un precio de 86.564,42 euros, con una baja del 25 por ciento sobre el precio de licitación, mientras que el estudio de seguridad y salud ha sido adjudicado a la empresa EIC, por 21.891,10 euros.

Ambos estudios deberán de estar listos en nueve meses para que se abra el periodo de licitación de la obra.

Por su parte, Andrea Ballesteros ha anunciado que se ha aprobado en la Junta LOcal de Gobierno la modificación del contrato del suministro de vestuario de la Policía Local, el lote 1 referido a las prendas de uniformidad, accesorios y complementos, que se adjudicó en su momento a la mercantil insignia uniforme SSL.

Al respecto, la portavoz ha explicado que se trata de una modificación tiene que ver "con una cuestión muy importante", como es la incorporación de los 25 nuevos policías locales a la plantilla del Ayuntamiento de Burgos. Se trata de 14 mujeres y once hombres, que suman un total de 243 efectivos.

Asimismo, Ballesteros ha recordado que el Consistorio está trabajando en lo relativo a los nuevos chalecos, a las cámaras y también a los elementos de transporte destinados a la Policía Local y ha aseverado que el equipo de Gobierno "cumple una vez más con el compromiso" de dotar la plantilla de Policía Local de los efectivos y los medios necesarios.