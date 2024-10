El Ayuntamiento de Burgos esgrime informes jurídicos que validan el uso de carabinas contra la plaga de palomas

BURGOS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha aludido a "informes jurídicos" que validan el uso de las carabinas para luchar contra la plaga de palomas que sufre la ciudad, a modo de réplica tras la denuncia de esta práctica por parte del PACMA.

Niño añade que la solución al problema de las palomas "es una de las más solicitadas", ya que se trata de aves que crean "problemas ya no solo de limpieza, sino también enfermedades".

El propio Ayuntamiento realiza controles "con los métodos tradicionales", ha recordado Niño, si bien advierte de que con ciertas palomas "sí es efectivo" pero con otras "no funciona", de ahí que el Área de Medio Ambiente haya adoptado otras medidas como el uso de carabinas tras cerciorarse de que era un método "legal".

Desde el Ayuntamiento, apunta Niño, se han pedido "todos los informes jurídicos" y Junta de Castilla y León "autorizó el uso, entre otros medios, de la carabina, que fue la que se vio más factible para hacer un control poblacional".

El responsable político ha aclarado que no se trata de "una caza de la paloma" y que todo tiene "su término medio". No se persigue el exterminio, "pero tampoco hay que dejar que haya un excesivo número de palomas", añade.

Respecto de la solución que aporta el PACMA, como el uso de pienso esterilizante, el edil sostiene que Burgos tiene una gran biodiversidad y "esos piensos no son selectivos", con lo que "afectaría a todas las aves de la ciudad".

Niño ha apuntado que todas las medidas se van a llevar a cabo siguiendo un "protocolo de actuación" y no de manera indiscriminada, al tiempo que se compromete a paralizar el uso de carabinas si se demostrara que no es legal. En cualquier caso, precisa que el uso de esta arma es "en momentos puntuales y en casos concretos, no es una carta blanca".