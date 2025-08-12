El Ayuntamiento de Burgos espera concluir ante de fin de año el realojo de las familias del poblado de El Encuentro

BURGOS 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha asegurado que el Consistorio realojará a las familias del poblado de El Encuentro que "quedan por asignar vivienda, antes de final de año".

La concejala ha explicado que se siguen "dando pasos" para la adquisición de las seis viviendas necesarias, de las que ya se cuenta con cuatro, mientras se tiene la intención de que el realojo termine "antes de que termine 2026" y se cierre el poblado.

Del Campo, por otro lado, ha avanzado que la intención del Ayuntamiento de Burgos es adquirir trece nuevas viviendas para incorporarlas al parque municipal, del que, además, se hará una "evaluación de la situación" una vez realojadas las familias de El Encuentro.

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales también ha informado de que se han aprobado todas las justificaciones de los convenios que el Consistorio mantiene con organizaciones del tercer sector.

En este sentido, el Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales ha dado cuenta varias aprobaciones de las cuentas de los convenios para 2025 que tiene suscritos con varias organizaciones.

Del Campo ha precisado que se han abordado así el programa 'Acceder', de la Fundación Secretariado Gitano, y se ha dado luz verde a los acuerdos con la Asociación de Amigos Pueblo Saharaui y la Asociación Burgos con Colombia, mientras en asistencia, se ha reforzado el acuerdo con Aspanias, Autismo Burgos, Feclem, Aransbur, Asociación Banco de Alimentos, y en materia de inmigración, con Accem, Burgos Acoge, Cáritas Diocesana y Asociación Atalaya.

Otros convenios "se renuevan" como lo que se mantiene con la Coordinadora de ONG (Codecyl) y la Asociación Síndrome de Down, más dos nuevos, con el Consejo de la Juventud y la Fundación Círculo, ha agregado.

A ello se unen varias prórrogas de convenio para el año actual con Apacid, Prosame, Aspaym, Cocemfe, Cruz Roja, Fundación Candeal y Cruz Roja, en materia de drogodependencias.

En el Consejo de Administración de la Gerencia también se ha acordado elevar a la Junta de Gobierno la aprobación de varios reconocimientos extrajudiciales de crédito de las facturas presentadas por la empresa Igmo, de los meses de abril y mayo de 2025, por la gestión del Servicio de Comida a Domicilio por 168.707; y a Fundación Lesmes, de los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero a abril de 2025, correspondientes a la gestión del Servicio de Urgencia Social, 19.500. Ambos han sido rechazados por la oposición, ha señalado Del Campo.

El Consejo ha acordado también la adjudicación de uso de local del 'Espacio de Emprendimiento Capiscol' a favor de una particular que llevará a cabo un proyecto de refuerzo educativo para adolescentes y niños. Se llamará 'El rincón de la Ardilla'.