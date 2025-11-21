Ayuntamiento de Burgos estima que a final de año se habrá ejecutado el 66% de las inversiones

BURGOS 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha augurado que, la suma de los proyectos adjudicados con los ya ejecutados van a permitir que al final del ejercicio económico del Consistorio llegue al 66 por ciento de las cantidades presupuestadas en el capítulo seis, qué se refiere a inversiones.

Según ha asegurado el concejal de Hacienda, el equipo de Gobierno ha alcanzado los 27,7 millones de euros de ejecución y a esa cantidad Manzanedo, suma otros "20 millones de euros de proyectos, que están licitación a punto de comenzar a desarrollarse".

Por lo que se refiere a la ejecución del capítulo de inversiones "en el tercer trimestre es del 37,87 por ciento", lo que se traduce en 27,79 millones de euros en obras ya realizadas.

Ángel Manzanedo ha subrayado que la capacidad de ejecución presupuestaria del equipo de gobierno en el tercer trimestre "ha marcado récords históricos", con respecto a todos los años anteriores y ha precisado que este dato "se supera tanto en porcentaje como en volumen económico".

Es una ejecución que demuestra "una diferencia abismal" entre la financiación del pasado y la actualm ha afirmado Ángel Manzanedo.

Por lo que se refiere a los pasivos financieros, la amortización de la deuda, ha alcanzado el 98,4 por ciento, que traducido a dinero son 32 de los 35 millones que el Ejecutivo había previsto".

DESDE LA OPOSICIÓN.

El panorama que ha dibujado el portavoz del Grupo Socialista, Josué Temiño, no es tan "optimista" como el que ha diseñado Manzanedo, ya que según ha explicado "que la realidad es que no se llega a la mitad de la inversión, con un 40 por ciento, lejos de lo "prometido".

Temiño ha reconocido que sí que hay "un avance" en las obras, aquellas que ya "estaban ejecución del mandato socialista" y que se han ido terminando y ha apuntado que el crecimiento porcentual de las inversiones atiende "a los fondos europeos conseguidos en el pasado mandato" y que ahora se han certificado.