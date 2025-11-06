Ayuntamiento de Burgos estima que la nueva oficina de turismo en la Casa de los Gigantillos estará operativa en verano

BURGOS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado este jueves de la aprobación del proyecto de conversión de la Casa de los Gigantillos en una nueva oficina municipal de turismo, con la previsión de que entre en funcionamiento en verano del próximo año.

Ballesteros ha explicado que con esta aprobación se da luz verde al proyecto presentado por la empresa adjudicataria y se procederá ahora a la redacción de los pliegos de licitación, a lo que ha añadido que el presupuesto asciende a 168.734 euros, contempla el acondicionamiento y reforma integral del espacio con el objetivo de que la nueva oficina pueda estar operativa en el verano de 2026.

La portavoz ha destacado que la nueva ubicación, "a pie de calle y con gran visibilidad", en los bajos del Teatro Principal, "en pleno centro de la ciudad", responde a una apuesta por la "atención directa al visitante" y la mejora de los "datos turísticos" de la capital burgalesa..

El diseño mantendrá una estética similar a las salas del Teatro Principal y en cuanto al actual espacio de CITUR, donde esta actualmente la oficina de turismo, pasará a destinarse a usos "administrativos".

Por otro lado, en el ámbito de obras e infraestructuras, Andrea Ballesteros ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado también la certificación final de las obras de remodelación de la fase cinco de la avenida Alcalde Martín Cobos, recientemente inaugurada, así como el proyecto de rehabilitación de la cubierta del polideportivo de Lavaderos.

En este caso las obras cuenta con un presupuesto de 386.462 euros, tiene como objetivo poner fin a las filtraciones de agua mediante la sustitución de la actual cubierta plana por una inclinada.

En la misma sesión, se han aprobado los pliegos para la gestión y mantenimiento de las piscinas municipales y los polideportivos de El Plantío, Javier Gómez y Mariano Gaspar, además de la modificación del contrato de limpieza y recogida de residuos para ampliar el sistema de recogida puerta a puerta a comercios y establecimientos de hostelería.

En este punto, Andrea Ballesteros ha indicado que esta ampliación supondrá una inversión adicional de 4,4 millones de euros para los siete años restantes de contrato además de que la previsión es que en un plazo de entre seis y diez meses esté en marcha esta nueva recogida ya que es el tiempo estimado por la empresa para adquirir la nueva maquinaria necesaria.

Durante la sesión también se han impuesto sanciones a las empresas Olprim Ingeniería y Servicios y a la UTE Parques y Jardines de Burgos por retrasos e incumplimientos leves en contratos municipales.

En materia de barrios, se ha acordado ampliar el plazo para justificar las subvenciones de las fiestas de 2025 y se ha autorizado la solicitud del 75 por ciento de la aportación municipal a ProBurgos -por valor de 1,2 millones de euros- para la gestión del Fórum Evolución.

En materia social, la Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos del contrato del Programa de Autonomía Personal, dotado con 292.141 euros anuales y una vigencia de dos años prorrogables por otros dos.

Este programa, cofinanciado con la Junta de Castilla y León, tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas de personas en situación de dependencia, discapacidad o riesgo de aislamiento y desamparo.

CURPILLOS El Ayuntamiento de Burgos también ha dado por válidos los resultados de la consulta ciudadana celebrada para decidir la ubicación de la Jira del Curpillos, que registró un total de*31.302 votos, de los que*13.105*se emitieron a través de la web y*18.197*de forma presencial. Además, se contabilizaron*469 votos presenciales, de los cuales*379*correspondieron a la opción de la Quinta y*85*a la del Parral