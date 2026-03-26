El Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Lesmes ponen en marcha los 'Bancos de la Sociabilidad'

De izquierda a derecha, la concejala Mila del Campo; el director de la Fundación Lesmes, Miguel Santos; el concejal Carlos Niño y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. - EUROPA PRESS

BURGOS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Lesmes han puesto en marcha una iniciativa para "combatir la soledad no deseada y fomentar el contacto humano" en las calles de la ciudad que han denominado 'Bancos de la Sociabilidad'.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el paseo del Empecinado, donde se encuentra uno de los cinco que se reparten por la ciudad.

Se trata de "puntos de encuentro", bancos de la calle "pintados de naranja" -símbolo de la comunicación y el optimismo- destinados a personas que "deseen sentarse a charlar y compartir experiencias con desconocidos", ha explicado la regidora.

La propuesta, que nace de la promesa de hacer "una ciudad más amable", busca romper las barreras del aislamiento, ha afirmado Ayala, quien ha señalado que no quiere "una ciudad donde nadie se sienta solo".

En esta primera fase, el Consistorio ha habilitado cinco bancos en puntos clave de la capital como el Parque de la Luz, paseo del Empecinado, paseo de la Audiencia, el parque Félix Rodríguez de la Fuente y el Parque de López Saiz.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de las áreas de Medio Ambiente, Sanidad y Servicios Sociales con el apoyo de la fundación Lesmes a través de la empresa de inserción Ceislabur.

Ante la sorpresa de algunos vecinos que ya han visto a los operarios pintando el mobiliario urbano, el Consistorio ha confirmado que lanzará una campaña de promoción en redes sociales y otros canales. El objetivo es que todos los burgaleses identifiquen el color naranja como una invitación abierta al diálogo.