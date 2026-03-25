Ayuntamiento de Burgos impulsa la integración social junto a Fundación Lesmes, Círculo y la prisión

Carlos Niño durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha destacado la importancia de los convenios que mantiene su concejalía con Fundación Lesmes, Fundación Círculo y el Centro Penitenciario que ponen el acento en la integración "en el empleo, la soledad no deseada o los talleres en la cárcel".

Así lo ha destacado Niño este miércoles en la presentación de las memorias de los convenios suscritos con estas entidades en el que ha destacado la "evolución y los resultados de tres de sus convenios" que gozan de "estabilidad operativa" y que han logrado adaptar sus objetivos a las "realidades emergentes", desde el emprendimiento en sectores vulnerables hasta la salud mental o la innovación tecnológica en prisión.

Respecto a la Fundación Lesmes, el convenio centrado en impulsar el autoempleo de colectivos en riesgo de exclusión o con discapacidad ha experimentado un "gran incremento" de actividad en el último año y así el año pasado se desarrollaron 32 itinerarios activos y se culminaron 18 planes de empresa mientras que en 2024 fueron 14 itinerarios y diez planes de empresa.

Niño ha reconocido un convenio "que funciona bien" y con el que el Ayuntamiento está muy "contento" y ha indicado que el l perfil recurrente a este servicio es una persona entre 30 y 45 años, con formación de ciclo medio y recursos financieros limitables o nulos.

Asimismo, ha reconocido el concejal que el servicio "ha demostrado ser una herramienta flexible y rigurosa" para inserción laboral de colectivos frágiles, ya que "logra transformar ideas de negocio en realidades económicas tangibles".

De cara al futuro, el Consistorio prevé "fortalecer ese papel" de la fundación otorgando mayor protagonismo a los viveros de empresas y zonas de emprendimiento.

Por lo que respecta a la colaboración con la Fundación Círculo, ha evolucionado desde un marco general hacia campañas temáticas anuales de gran impacto social como suicidio o salud mental.

En 2023 el foco fue la concienciación general, en 2024 se especializó en el acoso escolar -con 1.300 participantes directos- y en 2025 se ha centrado en la "soledad no deseada como un problema social y emocional", ha indicado Niño.

A pesar de que las cifras de asistencia en 2025 se situaron en 770 personas, Carlos Niño ha valorado que se trate de una "asistencia consolidada". La colaboración con este programa "es económica y técnica" y la Fundación Círculo aporta sus infraestructuras y materiales, mientras que el Ayuntamiento sufraga el programa con la entidad.

El concejal de Juventud ha destacado que el convenio ha pasado de ser un acuerdo marco en 2023 "a convertirse en una herramienta de intervención social especializada que utiliza la cultura y el testimonio directo para visibilizar problemas críticos de salud mental".

Por otro lado, Carlos Niño ha destacado el carácter "innovador del convenio" con Instituciones Penitenciarias", un acuerdo que sitúa a Burgos como "referente nacional" ya que es el primero en toda España, como ha indicado el concejal de Juventud.

El programa ha transitado desde talleres artesanales de estampación o música hacia una formación técnica avanzada y cada año "se han introducido temáticas específicas según los intereses de los internos y propuestas de los educadores", ha indicado Niño.