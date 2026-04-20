El Ayuntamiento de Burgos inaugura la remodelación de Policía Local y Bomberos tras 7,6 millones de inversión

Inauguración de la rehabilitada sede de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de los Bomberos de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, han inaugurado este lunes la rehabilitada sede de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de los Bomberos de la ciudad.

La reforma integral del complejo, un inmueble que databa de los años 80 y presentaba un avanzado estado de obsolescencia, ha supuesto una inversión total de 7,6 millones de euros, de los cuales 3 millones han sido sufragados por el Gobierno de España a través de fondos europeos post-COVID.

Durante el acto, Ayala ha destacado que la intervención ha permitido transformar un edificio anticuado "en una infraestructura de vanguardia", subrayando que la renovación no solo ha sido estética, sino "profundamente estructural y energética".

De hecho, las obras han logrado eliminar por completo el uso de combustibles fósiles en las instalaciones, con lo que se ha logrado que el 87 por ciento de la energía primaria consumida provenga ahora de fuentes limpias.

INVERSIÓN CONJUNTA

La alcaldesa ha agradecido la colaboración institucional, valorando la aportación estatal y el esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento, que ha completado la inversión con 4,6 millones de euros de fondos propios, más los tres aportados por el Gobierno de España.

Asimismo, ha reconocido la labor de la dirección técnica y la empresa adjudicataria, Construcciones Rubio -Herce- y ha destacado que el hecho de que grupos de la tierra ejecuten este tipo de proyectos "supone trabajo y progreso para la ciudad".

La reforma, que ha actuado sobre una superficie de 14.000 metros cuadrados, no ha estado exenta de dificultades, especialmente por la rigidez de los plazos que exigen los fondos europeos. Ayala ha recordado el "esfuerzo" realizado por los efectivos de la Policía y los Bomberos, quienes tuvieron que ser trasladados temporalmente al edificio de Relaciones Laborales durante los meses que duraron los trabajos.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha enmarcado esta actuación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en la provincia de Burgos ya ha dejado inversiones superiores a los once millones de euros a través de las líneas PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos).

Sen ha insistido en que no se trata de una "obra menor, sino de una intervención de gran calado" destinada a adaptar el edificio a los estándares actuales de accesibilidad, seguridad y funcionalidad. Entre las mejoras técnicas, el delegado ha citado la renovación de fachadas, cubiertas y carpinterías, así como la redistribución de espacios interiores, la mejora de los vestuarios y la adecuación de la torre de entrenamiento de los bomberos.