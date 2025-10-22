El Ayuntamiento de Burgos lanza una consulta ciudadana para decidir dónde celebrar la fiesta del Curpillos - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos va a impulsar una consulta popular para que la ciudadanía opine acerca de si quiere que la gira del Curpillos se celebra en el Parral o en el paseo de La Quinta, como se ha celebrado desde 2023 debido a las obras del parque.

El concejal responsable de Festejos, César Barriada, ha explicado que esta consulta se pone en marcha para conocer el "sentir mayoritario" de la población de Burgos acerca del emplazamiento.

Los ciudadanos podrán expresar su decisión a través de la web municipal y también de forma presencial en la sede la Hermandad de Peñas, en la calle Eduardo Martínez del Campo, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

A este respecto, Barriada ha señalado que la consulta va a durar una semana con la posibilidad de hacerlo desde el próximo martes 28 de octubre hasta el 4 de noviembre.

'CORPUS CHICO'

En el formulario de la consulta se puede leer que la festividad del Curpillos, también conocida como 'Corpus Chico', es una celebración tradicional burgalesa declarada de Interés Turístico Regional, que combina lo religioso y lo popular.

La jornada comienza con actos sacros y militares durante la mañana, para dar paso posteriormente a la vertiente más festiva y gastronómica.

Con todos los datos, el equipo de Gobierno "procederá al análisis" y Barriada se ha comprometido a que "a la mayor brevedad posible" se conocerá, tras la consulta, la ubicación.

Precisamente el 28 de octubre, como ha avanzado el responsable de Festejos, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, estará en Burgos para mantener una reunión con la alcaldesa, Cristina Ayala, y posteriormente visitar el parque del Parral para conocer, como han quedado las obras de recinto, propiedad del Estado, pero gestionado por el Ayuntamiento.