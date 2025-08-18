El Ayuntamiento de Burgos llevará a cabo en tres meses un plan de choque de limpieza de los barrios

BURGOS 18 Ago. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Burgos pondrá en marcha a partir del día 1 de septiembre un "plan de choque de limpieza" en los barrios de la capital con el que se pretende realizar una "actuación globalizada y en profunidad de los mismos", tal y como ha avanzado este lunes el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Carlos Niño.

También se busca "reforzar" la limpieza habitual y el mantenimiento, revisar y actuar "sobre las necesidades específicas" y poner en marcha una acción coordinada en todos los barrios. Así, se va a actuar en el barrido de las aceras, calzadas, así como en la eliminación de manchas y pintadas, además de las hierbas y la retirada de residuos abandonados, como ha especificado Niño.

El objetivo es la mejora del Estado global de la ciudad. Este plan tiene una duración estimada de "tres meses y empezará el 1 de septiembre", según ha explicado el concejal, quien ha precisado que la intención del Ayuntamiento es mantener este plan cuya última edición tuvo lugar "hace dos años".

Para la realización de esta campaña se va a poner en marcha un equipo de seis peones, tres especialistas y un conductor, mientras que respecto de los medios materiales, Urbaser, la empresa concesionaria, va a disponer de tres desbrozadoras, tres sopladores eléctricos, una barredora de aceras, una lavadora de aceras, una cuba de balde mecánica y un furgón hidro limpiador.

La duración estimada en cada zona puede ser variable en función de las necesidades de cada uno de los barrios, por eso se indicará semanalmente la zona de trabajo para la siguiente semana. Unido a este plan de choque, la intención de niño es hacer frente al plan estratégico contra las pinturas vandálicas.

El concejal ha recordado que el Ayuntamiento necesita la autorización de las comunidades para poder actuar, ya que no lo puede hacer de oficio. Recientemente ha mantenido una reunión con las asociaciones de comerciantes, hostelería y administradores de fincas para hacer hincapié en esta acción municipal.

Al mismo tiempo se lleva a cabo un trabajo de coordinación con el equipo de Policía Local para "tener un control y un seguimiento" de las pintadas vandálicas y realiza la base de datos que quieren poner en marcha el área de Medio Ambiente.

SANCIÓN A URBASER

Carlos Niño también ha informado de que Ayuntamiento ha procedido a abrir un expediente sancionador a Urbaser. La empresa que realiza el control sobre las acciones que lleva a cabo la concesionaria ha detectado que durante el mes de junio no ha salido a hacer su labor una máquina barredora y limpiadora de aceras "por motivos técnicos y de personal".

Por ello, se ha procedido a abrir el expediente sancionador, que ya es el segundo que se realiza sobre esta empresa. El primero fue por no realizar la recogida puerta a puerta de residuo industrial.