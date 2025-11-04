El Ayuntamiento de Burgos refuerza el control ambiental y sanciona incumplimientos de la empresa de limpieza

BURGOS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha dado cuenta de las sanciones que el equipo de Gobierno ha impuesto en los últimos meses a la empresa encargada de la limpieza de la ciudad.

Entre las penalidades destacan tres sanciones aplicadas desde 2024 por "retrasos, deficiencias e incidencias en la prestación del servicio", ha detallado Niño.

En agosto de 2024, la empresa fue multada con 21.007 euros por el retraso en la implantación del sistema de recogida puerta a puerta industrial.

En abril de 2025, se sumó otra multa de 6.000 euros por incumplir los plazos y turnos establecidos en el contrato.

Y en octubre del mismo año se impuso una tercera multa, de 12.000 euros, por las deficiencias detectadas en los baldeos y limpieza del centro de la ciudad.

Niño ha subrayado que estas sanciones reflejan "el compromiso del Ayuntamiento" con la correcta ejecución de los contratos.

En la misma comparecencia, ha ofrecido datos sobre los "expedientes sancionadores por consumo de alcohol" en la vía pública, que se mantienen "estables", aunque al concejal le "preocupa" el número de menores implicados. Entre 2022 y 2025 se han abierto 1.200 expedientes por este motivo.

En 2022 fueron 311, de ellos 37 a menores; en 2023 ascendieron a 332, de los que 31 fueron a menores, en 2024 se han registrado 323, con 47 menores implicados; y en lo que va de 2025, 235, de ellos 43 a menores.

Para tras asuntos relativos con la prevención en el consumo del alcohol, el Ayuntamiento mantiene programas de prevención a través del 'Plan de Adicciones' de la concejalía de Juventud.

Carlos Niño se ha referido también a la mejora de la bolera de Capiscol, con un presupuesto de 328.234 euros, que incluye "nuevas zonas verdes, un área de ejercicios saludables y la mejora del Cauce del Molinar".

También ha aludido, en el capítulo de inversiones, al proyecto de "drenaje del cementerio" municipal, valorado en 1,39 millones de euros".

Esta obra está destinada a resolver "los problemas de acumulación de agua" en algunas zonas del camposanto burgalés.

PUNTOS LIMPIOS

El concejal de Medio Ambiente ha incidido en la "evolución positiva" de los puntos limpios de la ciudad. En este sentido, se ha incrementado el número de usuarios de los 39.000 de 2021 a los 41.700 en 2024. Son cifras que satisfacen al área de Medio Ambiente, no es solo por el incremento de usuario sino por el aspecto educativo que tienen en la población. Para incrementar esta cultura del uso del punto limpio en la ciudad, se va a contar con cinco nuevo puntos limpios móviles. Está previsto que el Ayuntamiento de Burgos los destine fundamentalmente "a barrios y zonas periféricas de la ciudad". Van a ser servidos por la Junta de Castilla y León que van a repartir por las ciudades este tipo de estructura móvil. Suponen una inversión por parte de la Administración regional en

Burgos de 228.334 euros, además de nuevos contenedores para los puntos fijos por valor de 58.723 euros.