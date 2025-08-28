El Ayuntamiento de Burgos suma 13 nuevas viviendas al parque municipal

BURGOS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos va a sumar otras 13 nuevas viviendas al parque municipal por importe total de 899.800 euros a pagar a la entidad Building Centre, según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros.

Se trata de un convenio que se desarrolló hace cinco años en colaboración con Building Centre, CaixaBank y el propio Ayuntamiento de Burgos y que ahora se concreta con esta compra.

En este caso, las viviendas "van destinadas a familias que se encuentran en riesgo de exclusión social" y precisan de "intervención pública inmediata" y la Gerencia de Servicios Sociales será la que se encargue de gestionarlas, ha precisado Ballesteros.

Estas viviendas están actualmente ocupadas con el correspondiente contrato de alquiler y lo que realizará el Ayuntamiento, una vez se adquieran, será "subrogarse en la posición de la entidad bancaria", manteniendo los contratos con los inquilinos.

La Junta de Gobierno también ha aprobado la modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones. Según Ballesteros, se trata de unos cambios que afectan a la gestión de las subvenciones directas, en concreto a la línea de bonos al consumo, con 1,4 millones de ayuda al comercio y otra ayuda a Fundación Consulado del Mar, relativa a actividades artísticas por un importe de 137.500 euros.

De la misma manera, se ha dado el visto bueno al "reparto de los costes de los vados y las basuras" en el aparcamiento de plaza de España entre ProBurgos y Empark.

En la misma sesión se ha aprobado la certificación final de las obras de demolición del Mercado Norte, emitida por Construcciones Erri Berri, mientras que, en materia de Servicios Sociales, la Junta de Gobierno ha dado su aprobación para la revisión de los precios conforme al IPC del concierto con Cáritas para la prestación de servicios de atención integral a personas sin hogar, conocido popularmente como albergue de transeúntes, con un incremento de 6.024 euros y un importe total que asciende ahora a 259.133 euros.

MOVILIDAD

En cuanto a la subvención que recibe el Ayuntamiento de Burgos por parte del Estado para subvencionar el transporte urbano, el Consistorio ha recibido la ayuda correspondiente al primer semestre del año 2025 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Sin embargo, la del segundo semestre, dado que el Consistorio no se ha adherido a la propuesta de sancionar a partir de enero de 2026 a quienes circulen por la Zona de Bajas Emisiones sin permiso y mantener la moratoria hasta 2027 "no se va a recibir por parte del Estado", por lo que esta parte la asumirá el Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la colocación de la escultura 'El Cid postrado de hinojos' del artista Oscar Martínez. La escultura se va a colocar en la Llana de Afuera, junto a la Catedral.

Ballesteros ha informado de que el artista ha propuesto exponer al aire libre esta pieza, que representa a la estatuilla que se entrega a todos los premiados en los galardones 'Ciudad de Burgos' desde hace 13 años.