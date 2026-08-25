El Ayuntamiento de Burgos valida el alta de tres nuevas asociaciones en el registro municipal

BURGOS 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha informado de que este órgano municipal va a dar cuenta de la incorporación de tres nuevas organizaciones al Registro Municipal de Entidades Ciudadanas: la Fundación Nexo, la Fundación Accem y la Asociación de Capoeira Burgalesa. Dos de las incorporaciones están enfocadas a la inclusión e integración social.

Por un lado, la Fundación Nexo orienta su labor a la inserción laboral de colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo, combinando la formación profesional con la contratación directa en la propia entidad y sus empresas participadas.

Por otro, la Fundación Accem centra su actividad en la atención y acompañamiento de personas migrantes, así como de solicitantes de asilo, refugio y protección internacional.

Otra de las dadas de alta, la Asociación de Capoeira Burgalesa busca promover esta disciplina que combina artes marciales y danza. La entidad ultima la organización de los XXIII Juegos Ibéricos de Capoeira, un evento de calado que se celebrará en la capital burgalesa el próximo mes de noviembre y sobre el que se facilitarán más detalles próximamente.