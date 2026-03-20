El Ayuntamiento de Cervera (Palencia) reclama a la Junta el arreglo urgente de la CL-626

PALENCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia) trasladará de forma oficial a la Junta de Castilla y León la necesidad de acometer un arreglo urgente integral de la CL-626 tras haberlo aprobado el pleno municipal por unanimidad.

La propuesta que ha llevado al pleno el Grupo Socialista advierte del "grave deterioro" de la vía, especialmente en el tramo que conecta Cervera con Guardo, donde el "mal estado del firme supone un riesgo los conductores".

El alcalde, Jorge Ibáñez, ha trasladado al Ejecutivo autonómico la urgencia de actuar y ha subrayado que se trata de una infraestructura "esencial para la Montaña Palentina" y cuya reparación "no puede demorarse más", puesto que la CL-626 articula la movilidad de municipios como Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Guardo y Velilla del Río Carrión, y es clave para el acceso a servicios, el transporte diario y la actividad económica de la comarca.

El primer edil ha expresado la necesidad de actuar de forma "inmediata y urgente" en una carretera "esencial para la Montaña Palentina", ya que conecta municipios como Aguilar de Campoo, Cervera, Guardo y Velilla del Río Carrión, y sirve de eje para la movilidad diaria, el acceso a servicios y la actividad económica de la zona?, ha incidido.

El Grupo Socialista ha subrayado que la aprobación en pleno "refuerza una demanda compartida por toda la Montaña Palentina" y ha remarcado que la Administración autonómica debe actuar "sin más retrasos".

Además, ha criticado el "agravio" con otros territorios al recordar que el tramo leonés de esta misma carretera sí ha sido mejorado recientemente, mientras que en Palencia el deterioro "todavía avanza".

Los socialistas también han lamentado la "falta de diálogo" por parte del Delegado Territorial con todos los ayuntamientos afectados y reclaman una actuación global que tenga en cuenta a todos los municipios de la comarca.