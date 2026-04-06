Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) alude al uso responsable del agua y lamenta la incertidumbre con la presa del Tejo

El alcalde del Espinar, Javier Figueredo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) prepara la publicación de un bando para fomentar el "uso responsable del agua" de cara a los próximos meses de mayor demanda, en lo que el alcalde del municipio, Javier Figueredo, anticipa como otro verano condicionado por la incertidumbre en el abastecimiento, "al no tener información directa del destino final de la presa del Tejo", ni si es posible "un uso limitado de la misma para retener agua en las semanas previas a los meses de estío".

Según ha explicado el alcalde del Espinar, Javier Figueredo, el bando se publicará esta semana y en él hay un mensaje para propietarios de piscinas, al señalar que es el momento de llenarlas, ya que la presa del Vado de las Cabras todavía está soltando agua al río.

El trasfondo de ese aviso remite al problema estructural que arrastra el municipio segoviano desde hace más de dos años. La presa del Tejo, principal fuente de abastecimiento de El Espinar, Gudillos, San Rafael y la Estación del Espinar -con una población que en verano llega a triplicarse, superando entonces los 8.000 habitantes-, se encuentra desde 2024 en nivel 1 de emergencia por riesgo de rotura, lo que obligó a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a proceder a su vaciado.

Como alternativa, la CHD habilitó un sistema de bombeo desde el embalse de Puente Alta, en Revenga, propiedad del Ayuntamiento de Segovia capital, mediante una tubería de más de 24 kilómetros hasta la red municipal espinariega.

Sin embargo, según ha relatado Figueredo, el problema persiste y "la CHD lleva más de dos años sin comunicar al Ayuntamiento cuál es el nivel mínimo de seguridad", dato "imprescindible" para saber cuánta agua puede aprovecharse antes de que sea inaccesible.

Figueredo ha reiterado esta exigencia en "múltiples ocasiones" y ha señalado que los correos enviados a la CHD "apenas reciben respuest"a, y cuando la hay, se limita a indicar "que el informe técnico todavía no está listo".

"Se está tirando un montón de metros cúbicos al día de agua que podríamos estar almacenando", ha asegurado para señalar que si se conociera esa cota mínima, y estuvieron "entre el 40 y el 60 por ciento" de la capacidad del embalse, "el margen de agua disponible para los meses de más calor reduciría significativamente la dependencia del bombeo desde Puente Alta".

De cara al verano, el alcalde ha transmitido un mensaje de relativa tranquilidad respecto al agua de consumo doméstico, el 'agua de boca', aunque "con matices". "El suministro está garantizado, en principio, mientras se pueda combinar el uso de la presa del Vado de las Cabras -un pequeño embalse de 200.000 metros cúbicos, de titularidad municipal, históricamente reservado para la extinción de incendios-, con tomas puntuales desde Puente Alta", ha añadido.

No obstante, Figueredo ha recordado que el verano pasado el caudal de Puente Alta no fue suficiente para abastecer simultáneamente a El Espinar y al resto de municipios que dependen de ese embalse, lo que obligó a celebrar reuniones de urgencia para repartir el recurso disponible.

La prioridad declarada del Ayuntamiento es que el agua de boca "nunca falte", lo que implica restringir "de forma muy significativa los riegos de jardines y zonas verdes".

Por el momento, el bando que en pocos días se transmitirá a los vecinos y visitantes del Espinar será una llamada "a la responsabilidad y al uso del agua como un recurso escaso, valioso y que debe gestionarse con sentido común para asegurar el abastecimiento durante todo el año", como ha recalcado el alcalde.