Ayuntamiento y hosteleros de Salamanca impartirán formación especializada para cubrir la demanda de empleo del sector

SALAMANCA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca han acordado ofrecer una formación especializada para cubrir la demanda de empleo existente en el sector, además de ofrecer un servicio de "calidad".

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha puesto a disposición del sector el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) para impartir "la formación necesaria y adaptada" a las demandas de los empresarios.

Además del primer edil, a la reunión mantenida en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, han acudido los concejales de Relaciones Institucionales, Carmen Seguín; Cultura y Turismo, Ángel Fernández; y Fomento y Urbanismo, Policía administrativa, Mantenimiento, Alumbrado y Coordinación Territorial, Fernando Carabias, junto al presidente de la AEHS, Jorge Carlos Moro; representantes de alojamiento y restauración de la Junta Directiva, Diego García, Víctor Rodríguez y Gonzalo Sendín; y la gerente de la AEHS, Cristina Ruiz Sagarduy.

El presidente de la asociación ha agradecido el ofrecimiento del Consistorio salmantino y se ha comprometido a "intermediar en la contratación del personal formado para su incorporación inmediata en las empresas hosteleras".

Ayuntamiento y representantes del sector han coincidido, además, en destacar "la amplia oferta cultural y de ocio" que tiene la ciudad con la incorporación en los últimos años de nuevas propuestas como 'Salamanca es Navidad', el Año Nuevo Chino, la Ruta de los Miradores, los circuitos alrededor del río Tormes y "el incremento del atractivo turístico de los barrios de Bretón, Las Claras, San Cristóbal y Oeste, entre otras propuestas".

Esta oferta se podrá reforzar con el impulso de nuevas actividades culturales y deportivas también en coordinación con la Universidad de Salamanca, "algunas de ellas que se puedan celebrar en la propia calle para seguir dotando de vida y dinamismo el patrimonio de la capital", han añadido.

Los hosteleros han asegurado, por tanto, que ambas instituciones trabajarán "conjuntamente" tal y como han hecho anteriormente con "Salamanca Convention Bureau, con los eventos deportivos que acuden a la ciudad y tienen una incidencia directa en la atracción de turistas".

En cuanto a promoción turística, en la reunión se ha señalado que se seguirá "trabajando en Madrid de modo estratégico, así como en Oporto y Lisboa". Por otro lado, se ha destacado el "alto nivel" alcanzado en la gastronomía local, con la necesidad de "promocionar las rutas de pinchos de la ciudad, tan relevantes que tienen valor turístico".