El Ayuntamiento lamenta la "demagogia" del PSOE y remarca que la tasa de basuras es una "imposición" del Gobierno

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha lamentado la "demagogia y manipulación" de las críticas del PSOE ante las quejas por las tasas de basuras y ha recordado que esta tasa es "una obligación legal "impuesta" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

En este marco, Blanco ha señalado este impuesto "no es un invento del equipo de Gobierno local", destinada a que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes apliquen un sistema específico y no deficitario para la gestión de residuos.

En esta línea, el concejal ha aseverado que el portavoz socialista, Pedro Herrero, "intenta engañar" a los vallisoletanos al afirmar que "esta tasa responde al cumplimiento de la Directiva Europea", cuando, según Blanco, "no es así".

"La Directiva Europea no establece ninguna obligación directa ni a los Estados miembros ni a los ayuntamientos de imponer esta tasa. Injusto es que el Partido Socialista la quisiese adelantar al año 2024", ha afirmado.

Por otro lado, el concejal ha asegurado que las reclamaciones presentadas por los vecinos representan apenas un 1,6 por ciento de los 180.000 recibos emitidos y ha afirmado que "decir que el Ayuntamiento está colapsado es totalmente falso, los servicios municipales están dando respuesta a todos los ciudadanos con normalidad".

El edil ha defendido además que el Gobierno municipal mantiene un "compromiso" con la reducción de impuestos y ha recordado que en 2025 ya se aplicaron rebajas del 5 por ciento en el IBI, del 12,5 por ciento en la plusvalía y una reducción del 10 por ciento en el impuesto de circulación.

Blanco ha insistido en que, mientras el PSOE "agita el malestar ciudadano con fines partidistas", el equipo de Gobierno trabaja para que Valladolid cumpla la ley fiscal, mantenga los servicios públicos de calidad y garantice un sistema fiscal justo.