Ayuntamiento de León acuerda en Pleno aumentar los criterios de publicidad de contratos menores

LEÓN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado modificar la base número 50 para la adjudicación de contratos menores para aumentar el plazo de publicidad de tres a cinco días hábiles y la obligación de solicitar tres presupuestos para llevar a cabo la contratación, siempre y cuando exista concurrencia.

La propuesta ha sido avalada en el Pleno por el propio interventor municipal, que ha asegurado que este planteamiento es "más correcto y coherente con los principios de publicidad y libre concurrencia" que deben regir la contratación pública.

El portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, ha señalado que la modificación que se hico en su día de esa base para "dar agilidad" a los procedimientos genera suspicacias porque la contratación pública es algo que está "sometido a la duda y a la sospecha", por lo que "se hace preciso no sólo dar agilidad, sino previamente considerar otros parámetros como la transparencia, la libre concurrencia y dar posibilidades a las empresas", que son cuestiones que "priman sobre la agilidad que se pretende".

Por eso, Sendino ha agradecido al equipo de Gobierno la "sensibilidad para acoger las modificaciones" que ha solicitado su grupo para aumentar el plazo de publicidad y "enriquecer la tan necesaria transparencia".

El concejal del Partido Popular José Manuel Frade ha afirmado que "no daña pedir tres presupuestos" para contratos que se encuentren en la franja de entre 15.000 y 40.000 euros, a la vez que ha señalado que "no daña" que las organizaciones empresariales conozcan la información para transmitirlo a las empresas interesadas en participar.

Al respecto, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha afirmado que la decisión de modificar esa base "no es una cuestión política", sino que se trata de una decisión "técnica", mientras que el hecho de dar trasladado a las organizaciones empresariales puede generar que "alguien que no pertenezca se sienta discriminado porque no se le avisa", aunque se ha comprometido a consultar al departamento de contratación "y, si dicen que sí, no hay problema, pero si dicen algo, lo tendremos en cuenta".

JARDINES

Por otro lado, la concejala del Partido Popular, Cecilia Rodríguez, ha afirmado en el pleno que no tiene acceso al contrato para comprobar si la empresa adjudicataria del servicio de Jardines había planteado algún estudio sobre el estado de salud de los árboles de la ciudad, después de que el Ayuntamiento anunciara la contratación de una auditoria en este sentido.

Rodríguez ha explicado que, si ese estudio estaba ya incluido en los 37 millones de euros de contrato, el Ayuntamiento se podría ahorrar los 67.500 euros que cuesta la nueva auditoría. "No estamos en contra del estudio. Estamos en contra de que salga más caro de lo debido".

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano, Luis García Copete, ha explicado que tras la caída de algunos árboles en la ciudad en el pasado año, se decidió contratar una auditoría que "reforzara los controles" y que "exige medios técnicos y medios especializados que superan el control habitual del personal que realiza el mantenimiento".

MURALLA

Además, PP y UPL han instado al pleno solicitar "de inmediato" un informe a los servicios técnicos y jurídicos para "recuperar mediante expropiación y otros procedimientos" el solar ubicado en el número 15 de Puerta Obispo y declararlo de espacio público para evitar la construcción, entre los cubos de la muralla, de un edificio de apartamentos turísticos.

El portavoz de UPL ha asegurado que la utilidad pública "viene perfectamente determinada" por la zona en la que se ubica el solar, así como el "interés social", con el objetivo de conservar para la ciudad ese elemento patrimonial, que es "un clamor entre muchos leoneses". Al respecto, el concejal del PP, Carlos Anta, ha defendido la "rotunda singularidad de ese lugar", por lo que permitir la construcción de ese edificio supondría "una pérdida irreparable".

Al respecto, el alcalde de León ha reprochado a los grupos que en su día votaran a favor de conceder la licencia de obra a la empresa que plantea la construcción del edificio, a la vez que ha remarcado que las decisiones que tome "siempre serán con el amparo jurídico y legal". "No voy a paralizar ni expropiar ni hacer nada que los informes así lo aconsejen. Este alcalde no va a prevaricar".