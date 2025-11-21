El Ayuntamiento de León avanza en la liberación de Las Cercas con la adjudicación de dos nuevas demoliciones

Archivo - Imagen de archivo de la muralla en el entorno en el que se llevarán a cabo los trabajos. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León continúa trabajando en la liberación de Las Cercas con la aprobación este viernes en la Junta de Gobierno Local de la adjudicación de las obras para demoler dos edificaciones, lo que supondrá una inversión de 36.203 euros.

La empresa que realizará los trabajos será Manuel Manceñido y las actuaciones se dividen en dos lotes. El primero es el relativo al número 2 de la calle Las Cercas y, el segundo, el del número 12 de la plaza del Caño de Santa Ana.

Ambas actuaciones posibilitarán liberar ese tramo de muralla, dentro de las acciones que el Consistorio realiza en los últimos años para ponerla en valor, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La empresa tendrá dos meses, una vez se formalice el contrato y se firme el inicio de las obras, para ejecutar los trabajos que se ajustarán en todo caso a las directrices y condicionantes que a la hora de obtener los permisos necesarios fijó la comisión territorial de Patrimonio.

Con esta iniciativa municipal el Ayuntamiento de León continúa desarrollando actuaciones de cuidado y puesta en valor de su patrimonio dentro de las coordenadas fijadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan especial de ordenación, mejora y protección de la ciudad antigua.

NUEVOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

Estas dos nuevas demoliciones supondrán liberar varios tramos peatonales y generar nuevos espacios libres públicos previstos en el mencionado Plan, transformando este nuevo espacio en uno de uso con prioridad peatonal que permitirá tanto a los vecinos como a los visitantes el disfrute y conocimiento de la muralla. Posteriormente, se podrá realizar la restauración del lienzo de la antecerca que quedará visible tras los trabajos.

Otro de los asuntos aprobados por el equipo de Gobierno en la Junta de Gobierno Local es el Plan de Seguridad y Salud, que permitirá dar comienzo a las obras del área verde anexa al pabellón de Puente Castro. Este acuerdo supone el último trámite antes del comienzo efectivo de los trabajos que permitirán ajardinar la parcela en la que el Ayuntamiento invertirá 294.017 euros, ampliando las zonas verdes de la ciudad y generando un nuevo espacio para los vecinos del barrio.

Por otra parte, se ha adjudicado el contrato para el suministro de nuevo mobiliario y equipamiento para las Escuelas Infantiles Municipales a la empresa Hermex, SL, por un importe de 12.978 euros. Con esta nueva inversión en los centros infantiles, se procederá a la sustitución del mobiliario actual como tronas, juguetes, vajillas o armarios que encuentren en peor estado por el paso del tiempo y el uso.