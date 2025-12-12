El Ayuntamiento de León avanza en los trámites para la ejecución de la nueva pasarela peatonal sobre el Bernesga

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León avanza en los trámites para poder ejecutar la nueva pasarela peatonal sobre el río Bernesga, con la aprobación en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes del encargo para su ejecución a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), al ser un medio propio personificado del Ayuntamiento de León.

El itinerario que se plantea conectará el paseo de Salamanca y el paseo de la Condesa y el proyecto fue presentado ayer por el alcalde, José Antonio Diez y el portavoz de la formación leonesista en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, ya que se trata de una iniciativa propuesta por la formación leonesista.

Con una inversión de casi dos millones de euros, la nueva pasarela tendrá una longitud de 92 metros y un ancho de cinco metros, configurándose una calzada con un carril peatonal y un carril bici. La pasarela se sustentará sobre dos pilas interiores al encauzamiento, una a cada lado del cauce.

Esta nueva infraestructura estará cubierta y protegida ante inclemencias meteorológicas del viento y lluvia en el tramo de cruce sobre el río y contará también con soluciones técnicas de pavimentos que eviten resbalones y acumulaciones de agua o nieve.

100.000 EUROS AL PABELLÓN DE SAN ESTEBAN

Por otra parte, el Ayuntamiento de León ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la renovación de la pista polideportiva del Pabellón San Esteban, con una inversión cercana a los 100.000 euros. Los trabajos serán realizados por la empresa Medulio Servicios y Obras, SL.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de ayudas por valor de 12.798 euros para estudiantes de enseñanzas universitarias oficiales de grado en la Universidad de León, así como de ciclos formativos de grado superior en centros de la ciudad.

Estas ayudas tienen por finalidad apoyar el acceso a la formación universitaria y profesional de la ciudadanía leonesa, con el fin de retener el talento y se conceden en régimen de concurrencia competitiva, siendo una subvención al estudio por medio del pago de los derechos de matrícula para el alumnado.

El abono de las ayudas se realizará como pago único mediante ingreso en el número de cuenta facilitado por los beneficiarios y se considerará como justificación del gasto la acreditación del pago de los derechos de matrícula en el que consten los créditos en los que está matriculado y el pago de estos.

PRETRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA

Además, el Consistorio invertirá 1.634.450 euros en la construcción de una instalación nueva que permitirá realizar el pretratamiento para la fracción de materia orgánica de la recogida de residuos.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al encargo que se realizará a Somacyl, que tendrá siete meses para la ejecución de los trabajos que están sufragados por los Fondos Europeos Next Generation-EU y que permitirán al Servicio de Recogida avanzar en la implementación y recogida posterior del contenedor de basura orgánica.