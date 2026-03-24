Ayuntamiento de León celebra el Día Mundial del Teatro este viernes con la obra 'El cerco de Leningrado' en el Auditorio

Cartel del 'El cerco de Leningrado', que se escenificará en el Auditorio de León este viernes con motivo del Día Mundial del Teatro. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, se sumará a la conmemoración del Día Mundial del Teatro que se celebra este viernes, 27 de marzo, con la puesta en escena de la obra 'El cerco de Leningrado' en el Auditorio Ciudad de León.

Esta obra, del dramaturgo José Sanchis Sinisterra, se subirá al escenario a las 20.00 horas con entrada es gratuita previa recogida de invitación. La Asociación Cultural Se Trata de Teatro, de León, es la encargada de llevar al Auditorio esta representación teatral interpretada por Teresa González y Natalia Hernández bajo la dirección de Mercedes Sáiz.

Las invitaciones se pueden recoger desde mañana en la taquilla del Auditorio Ciudad de León en horario de 9.00 a 14.00 horas. El mismo día de la función se podrá retirar a partir de las 16.00 horas un máximo de dos invitaciones por persona, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo, instaurado desde 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), para conmemorar la importancia de las artes escénicas en la sociedad. La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León se suma un año más a la celebración de esta jornada con el objetivo de acercar el teatro a todos los leoneses y leonesas con una obra de teatro con acceso gratuito para contribuir a la promoción del teatro en particular y de las artes escénicas en todas sus formas.

SINOPSIS

La pieza teatral narra un turbulento pasado que esconde el destartalado teatro del Fantasma, marcado por el suceso que truncó el rompedor e incómodo estreno del 'El Cerco de Leningrado', obra que desapareció junto con el autor y director Néstor Coposo. Veintitrés años después su viuda Priscila y la que fue su amante Natalia conviven en una ruinosa y carcomida burbuja, el teatro del Fantasma, condenado a una pronta demolición.

Allí se entretejen ironías, miedos, enfrentamientos, complicidades, idearios, utopías, heridas emocionales que no han curado, resignación, anhelos, rememoraciones de angustiosos tiempos pasados, enemigos encubiertos, lo absurdo. Todo envuelve el único objetivo de una obstinada búsqueda del texto perdido de Néstor, que desembocará en un inquietante final.

'El cerco de Leningrado' es un desafío escénico, una obra exigente llena de matices que han ido revelándose a lo largo de los ensayos; lo que en apariencia era insignificante, adquiere una relevancia inesperada sobre el escenario.