El Ayuntamiento de León convoca el concurso del cartel de las fiestas de San Juan y San Pedro con un premio 1.250 euros

LEÓN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha convocado el concurso para elegir el cartel anunciador de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026, dotado con un primer premio de 1.250 euros.

El certamen invita a artistas plásticos, diseñadores, fotógrafos y creadores, tanto nacionales como extranjeros, a plasmar la identidad de las fiestas grandes de la capital leonesa, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la publicación este martes de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), este miércoles, 1 de abril, se abre el plazo de presentación de los trabajos.

Las bases del concurso establecen una total libertad creativa para el tratamiento de los bocetos, con el único requisito de que las obras sean originales y recojan el espíritu festivo, la tradición y la belleza gráfica de León.

La convocatoria, en la que no se admitirán trabajos con contenidos que atenten contra los derechos fundamentales o promuevan valores negativos, está abierta a cualquier persona mayor de 16 años (a excepción de trabajadores municipales y los ganadores de los dos últimos certámenes de Navidad y Carnaval).

Como novedad en la adaptación a las nuevas tecnologías, los autores que utilicen la Inteligencia Artificial en todo o parte del proceso creativo deberán indicarlo explícitamente mediante las siglas 'IA' junto al lema de su obra.

El diseño podrá realizarse en cualquier técnica (pictórica, fotográfica o digital) y se valorará especialmente la creatividad y la eficacia visual para su posterior reproducción en los programas oficiales de las fiestas.

PREMIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

El jurado concederá un primer premio de 1.250 euros para el cartel ganador, además de dos accésits dotados con 100 y 50 euros respectivamente.

Los artistas interesados en participar podrán presentar sus trabajos (uno por autor) de forma anónima bajo un lema y hasta las 14.00 horas del próximo 21 de mayo de 2026.