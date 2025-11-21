Ayuntamiento de León da luz verde a la contratación para ejecutar las obras de la nueva piscina municipal olímpica

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes, que ha dado luz verde a la contratación para ejecutar las obras de la piscina municipal olímpica. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha dado luz verde al expediente de contratación de la concesión de servicios consistente en la ejecución de obras de construcción y gestión de una nueva piscina municipal olímpica cubierta en la ciudad.

Para ello se ha aprobado el estudio de viabilidad para la concesión del servicio de gestión y explotación, previa construcción de la piscina, que se emplazará al noroeste del municipio, en la calle Maestra María Pedrosa, esquina a la calle Maestros Hermanos Alvarado.

La nueva piscina cubierta permitirá acoger modalidades deportivas en competiciones de alto nivel de la Real Federación Española de Natación (RFEN) y acorde a los requerimientos de la Federación Internacional de Natación.

El presupuesto previsto es de 10.443.268 euros, de los cuales 9.777.768 euros se destinarían a la construcción en sí de la instalación y otros 665.500 euros, para financiar los proyectos, el equipamiento y mobiliario necesarios para desarrollar la actividad, así como todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.

El estudio de viabilidad será sometido a información pública durante el plazo de un mes, como parte del proceso que llevará a la licitación de este proyecto propuesto por los representantes de UPL en el Consistorio leonés.