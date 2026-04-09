El Ayuntamiento de León y el Ildefe becan a 13 alumnos con más de 23.000 euros mediante el Programa del Talento

El alcalde de León, José Antonio Diez (derecha), y la rectora de la ULE, Nuria González, han participado este jueves en un encuentro de networking enmarcado en el Programa de Becas por el Talento. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León y el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) han concedido becas a 13 alumnos con un importe de 23.284,6 euros mediante el Programa de Becas por el Talento, una iniciativa que se realiza con la colaboración de la Universidad de León (ULE).

El alcalde de León, José Antonio Diez, y la rectora de la ULE, Nuria González, han participado este jueves en un encuentro de networking enmarcado en el Programa de Becas que ha contado con jóvenes egresados de la Universidad y directivos y CEOs de empresas leonesas en el Complejo de Empresas de Base Tecnológica 'Pablo Álvarez y Sara García' (CEBT).

José Antonio Diez ha destacado que el encuentro permite compartir inquietudes, conocer mejor qué espera el mundo laboral y empezar a tejer relaciones que, en algunas ocasiones, están "en el origen de las oportunidades".

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de León, a través de este Programa de Becas, pretende apoyar el talento que se forma y especializa en la Universidad de León y ayudar a que los alumnos encuentren en la ciudad un espacio donde desarrollarse profesionalmente.

Durante su intervención, el regidor leonés también ha asegurado que las oportunidades en el mundo laboral "no ocurren por casualidad", sino que se construyen con talento y preparación, además de destacar la importancia de saber comunicar, saber escuchar, trabajar en equipo y adaptarse a los cambios.

Por esta razón, ha añadido, este tipo de jornadas, que ponen en común a jóvenes estudiantes y directivos, son "tan valiosas". El alcalde también se ha referido a los datos de población de la ciudad que, en los últimos años, ha conseguido revertir la pérdida de población.

"Estamos a punto de alcanzar los 133.000 residentes en la ciudad, según los datos del padrón municipal, y creo que esta es la mejor noticia que podemos dar a la población. Trabajando juntos con las sinergias de las administraciones, las empresas y, por supuesto, con una población que cree y apuesta por su tierra y por los proyectos que nacen y se desarrollan aquí podremos seguir avanzando", ha subrayado.

DOBLE OBJETIVO

El Programa de Becas por el Talento está dirigido a subvencionar a personas que realicen másteres de la Universidad de León vinculados a sectores estratégicos de la ciudad como la ciberseguridad, las TIC o los sectores industrial, farmacéutico y biotecnológico. Persigue los objetivos de fomentar que los jóvenes becarios del programa se conozcan para compartir intereses y expectativas profesionales y de facilitarles el contacto con empresas líderes en los ámbitos donde se especializan.

Por su parte, Nuria González ha señalado que el Ayuntamiento de León es un socio "fundamental" para la ULE y esta iniciativa incide en la retención del talento, un aspecto "clave" para la Institución académica. "Es un éxito tener aquí a nuestros estudiantes y que puedan formarse en habilidades transversales", ha concluido.